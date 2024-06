Akadtak nehezebb és könnyebb kérdések, volt amire egy csapat sem tudta a helyes választ. Összesen 43 pontot szerezhettek a versenyzők, azonban voltak olyan kérdéskörök, amelyekben veszíthettek is a megszerzett pontokból. A legügyesebbek végül a Primadonnák lettek a győri Baksa-gimnáziumból, 38 ponttal. Az ő iskolájukba látogatnak el a győri művészek a Karnyóné című előadással, illetve a a többi érétkes nyeremény mellett, személyre szóló középiskolás sulibérletet is nyertek a teátrumba. A második helyet a győri Bercsényi-technikum csapata, az ArsLonga zsebelte be, míg a dobogó harmadik fokára a Teátrumi Teletubik állhattak fel a Veres Péter Szakképző Iskolából.