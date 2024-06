– Amikor kitört a Covid, szinte minden áthelyeződött az online térbe, ezért nagyon sok olyan írói csoportban részt tudtam venni, ahol egyébként vidékiként nem lett volna lehetőségem. Ez megnyitott egy olyan világot számomra, amiről talán nem is tudtam volna, ha nincs a járvány – idézte fel az írónő, aki mindig is szeretett volna egy szerelmes doktornős regényt írni. Elkészült az első könyve, ami egy járvány idején játszódott, aztán felgyorsultak az események. A könyvét a Kalligram Kiadó adta ki, amely arról is híres, hogy felkarolja az elsőkönyveseket. Meglepően sikeres lett, Margó-díjra is jelölték. Bekerült az első tízbe, ami óriási eredmény volt, és ez nagyot lendített a regénye ismertségén.

Havas Juli második könyvében arra kereste a választ: lehet-e két hazád?

Fotó: Havas Juli

– Amikor lecsengett az első könyvvel kapcsolatos publicitás, vettem egy nagy levegőt, és gondoltam, megírom azt a történetet, amit nem sokan tudnak helyettem megírni. Azt, hogy az erdélyi orvosoknak miért kellett eljönniük a ’80-as évek végén Magyarországra. Ez a tudás még ott van a kollektív emlékezetünkben, ugyanakkor már sokan megfeledkeznek erről. Én is 1987-ben jöttem Magyarországra. Arra gondoltam, hogy ez pont egy olyan történelmi esemény, mint a járvány volt. Szerettem volna, ha az emberek megértenék, honnan, miért jöttek ezek az orvosok, hogyan boldogultak itt. Milyen érzés a szülőfölded, a hazád elhagyása, hogy meddig tart a honvágy. A regény főcíme Papírbabák, mert három barátnőről szól, akik öltöztetős babákkal játszanak, és egy dobozban a babák elkísérik őket 50 éven keresztül. Az a kérdés, meddig tart a honvágy. A kötet alcíme az a kérdés: Lehet-e két hazád? Én úgy gondolom, lehet. Nekem is kettő van, az egyik Székelyföld, az itteni pedig a Kisalföld meg a Szigetköz. Bárhova megyek a világba, az egyik az itthon, a másik az otthon. Én nagyon hálás vagyok ennek a régiónak, amely befogadott, és nagyon jó érzés, hogy két hazám van – vallja Havas Juli, aki a második kötetével is könyvbemutatók során vett részt már, de mint elmondta, az íróknak bizony maguknak kell menedzselniük a könyvüket, hogy minél többen megismerjék.