Mága Zoltán azon művészek egyike, aki küldetéstudatát előtérben tartva képviseli a magyar kulturális tradíciókat, és erősíti a magyarságról kialakult pozitív képet. Zenei missziója, hogy a magyar nemzetet és a magyar kultúrát megszerettesse a világgal, célja, hogy koncertjeivel nyitottabbá tegye hallgatóságát más népek, más kultúrák iránt.

Mága Zoltán koncertje Sopronban

Ezáltal számos rajongót szerzett nemcsak magának, hanem a hagyományos cigány- és klasszikus zenének is. Zenéjét utánozhatatlanul különleges személyisége teszi egyedivé, varázslatossá. A hegedűművész öt kontinensen, közel száz országban adott már koncertet, játszott királyoknak, államfőknek, egyházi főméltóságoknak és világsztároknak egyaránt.

Elbűvölte már játékával XVI. Benedek pápát, a brit uralkodónak, III. Károlynak, VI. Mohammed marokkói királyt, II. Konstantin volt görög királyt, valamint Robert de Niro Oscar-díjas amerikai színművészt és Salma Hayeket is. Számos világhírű művésszel dolgozott együtt, többek között Didier Lockwooddal, Richard Claydermannal is. Az "50 év -50" koncert sorozatot az országban és az országhatáron túl is hatalmas siker, álló taps kíséri, reméljük, hogy Sopronban is sokan várják az érkezését. Az eseményen közreműködik: a Primarius Szimfonikus Kamarazenekar és a Gipsy Virtuózok.