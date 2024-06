A Rómeó és Júliával indult A szenvedély évada. Fotó: Daniel Suppan

A következő bemutatónk az én darabom, Az angyalok nem sírnak volt. Ez egy más karakterű produkció, mélyenszántó, megrendítő, eltérő hangvételű üzenettel az 1956-os szabadságharcunkról, s ekkor már gyerekszereplők is megjelentek, akik elkezdték betölteni nemcsak a színpadot, hanem a nézőteret is. Egyre többen. Ugyanis ezután mutattuk be A legyetek jók, ha tudtok! című zenés játékot, amit Nagy Viktor rendezett a rá jellemző magas színvonalú igényességgel. Hihetetlen sikert ért el stáb, a darab mondanivalója, a gyerekek teljesítménye az előadásban igazán jót tett a lelkeknek, szíveknek. Eperjes Károly főszereplése maga volt a reveláció. Nem játszott, hanem azonos volt Néri Szent Fülöppel. Szerintem ilyen lehetett Fülöp atya. Olyannyira szerette a közönség ezt a darabunkat, hogy valóságos jegyostromot élt át a színház, és Sopronban elterjedt a szlogen az előadásunkról: „Legyetek ott, ha tudtok...”

Közben kamaratermi körülmények között elkészült Jean Anouilh A pacsirta című színműve, ez Jeanne d' Arc történetét mutatta be Kéri Kitty rendezésében. Beleadta minden szenvedélyét, szakmai tudását, nagyon neki való ez a darab. Korábban Veszprémben megrendezte, ám Sopronban teljesen más bemutató született. A társulat kiválóan vett rész a munkában, s ebben az előadásban mutatkozhatott be egy újabb fiatal tehetség, Labánné Szalai Katalin ugyancsak a kaposvári egyetemről. Mindemellett nagy büszkeségünk ebben az évadban, hogy Haumann Máté is játszott a produkcióban – valamint a Rómeó és Júliában is –, aki pedig az Oppenheimer című tucatnyi Oscar-díjat nyert filmben szerepelhetett. A pacsirta évadunk egyik zászlós előadása, hiszen meghívták az Országos Színházi Találkozóra Kaposvárra. Ez nagy publicitás, öröm, hiszen jelezni tudtuk: a munka, ami itt elkezdődött, az ilyen szakmai igényességgel, minőséggel zajlik.

- A soproni színház mindemellett bevállalt az évadban egy ritka műfajú előadást, a népszínművet. Jött A vén bakancsos és fia, a huszár. Mi motiválta a választást?