– Idén 22 éves a Győri Fotópiknik. A szabadtéri fotókiállításon főleg a dunántúli régió fotóklubjai vesznek részt kiállítóként, de a győri és az országbeli művészek is ellátogatnak ilyenkor hozzánk – osztotta meg lapunkkal Vehofsics Erzsébet Zsóka a Győri Fotóklub Egyesület elnöke. – A Radó-szigeten lévő Zenepavilonba szoktunk hívni egy fellépő zenekart, most a Jazz-Re-Beat fog játszani nekünk és a résztvevőknek két-három órán keresztül. Erre az alkalomra kitaláltuk, hogy a közönség megszavazhatja a piknik legjobb képét. Ezzel is próbáljuk bevonni őket a programunkba. Készülünk még étellel és innivalóval a vendégeknek. Minden érdeklődőt várunk, nincs belépőjegy sem. Számunkra az a legfontosabb, hogy így be tudunk mutatkozni, ismertséget tudunk szerezni – mondta el Vehofsics Erzsébet Zsóka.

Fotó: Csapó Balázs

– Nem szoktuk felmérni előre, hogy hány kiállító vesz részt a programon. Vannak állandó résztvevőink, például a Komáromi Molaj Fotóklub, a Mosonmagyaróvári, a Biatorbágyi és a Soproni Fotóklub. Mellettük számos egyéni kiállítónk is érkezik. Érdekesség, hogy nekik sem kell regisztrálni. Reggel nyolctól várjuk őket a Radó-szigeten, onnantól bármikor kitehetik a képeiket. A fák között kifeszített kötelekre, esetleg létrára tudják felcsipeszelni azokat. Így nem tudhatjuk mi sem, hogy hány kiállító lesz összesen. Nincs meghatározva a fotók témája sem. Személy szerint vegyes képanyagra számítok, a saját klubunkból kiindulva. Viszünk ki portrékat, természet- és épületfotókat. A többi klub is hasonlóval szokott készülni – tette hozzá Vehofsics Erzsébet Zsóka.

A kiállítást délelőtt tíz órától este hat óráig bárki megtekintheti a Radó-szigeti Zenepavilonnál.

Úgy gondoljuk mi tagok is, hogy ez egy fontos esemény, ahol meg tudjuk mutatni a képeinket – osztotta meg lapunkkal Tavaszi Levente fotográfus.

Fotó: Csapó Balázs

– Már sok éve részt veszek a Győri Fotópikniken, mint kiállító. Mivel a Győri Fotóklub Egyesület tagja vagyok, és ők szervezik, így úgy gondoljuk mi tagok is, hogy ez egy fontos esemény, ahol meg tudjuk mutatni a képeinket – osztotta meg lapunkkal Tavaszi Levente fotográfus. – Ezért is érezzük úgy, hogy amennyiben időnk engedi, akkor mindenképpen ott vagyunk a helyszínen. A piknik jellegéből adódóan ez egyedi kiállítás, ugyanis szabadtéren zajlik, és aki meglátogatja, az könnyebben érdeklődik, kommunikál. Valóban azt szoktam én is tapasztalni, hogy a nézők közül, szinte mindenki felszabadultan kérdez, például hogy hol készült a neki tetsző kép, vagy éppen hogy milyen technikával. A laza hangvétel miatt az emberek is sokkal nyitottabbak – tette hozzá.