A tizennégy éves zenekar több tagcserét is megélt, a jelenlegi felállás 2023 ősze óta áll a színpadon. Felbéri István basszus gitáros, és Kóta Imre gitáros érkezésével új hangzás világot alakítottak ki. Előbbi inkább a bluesos témákat, míg utóbbi a modern metál elemeit helyezi előtérbe. A zenekar alapító frontembere és fő „ordibátora” Tolnai Zsolt pedig a szövegekért is felelős. A srácok vidáman köszöntötték a baráti együtteseket, ezzel is bizonyítva azt, hogy összetartó a győri rockzenész közeg.

