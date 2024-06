A kapuvári múzeum munkatársai júniusban egy nagyon szép lakodalmas tálat választottak ki a hónap műtárgyának. A 2010-ben Harasztovics Veronika által restaurált tál 1969-ben került az intézmény gyűjteményébe, előtte egy kapuvári család konyháját díszítette. Varga Izabella, a múzeum munkatársa mutatta be a hónap műtárgyát.

– A múzeum kerámiagyűjteménye nemcsak a történeti Sopron megye legnagyobb fazekasközpontjainak – Csáva, Dör – termékeit, hanem a vásározó edénykereskedők révén távolabbi központokból – Győr, Baja, Mezőtúr – a Rábaközbe került portékákat is tartalmazza. Egy alföldi, feltehetően mezőtúri műhelyben készült, méretében tekintélyes, díszítésében rangos lakodalmi tál így válhatott az egykor hangos és népes rábaközi menyegzők tanújává. A vacsora alkalmával a vőfély vezetésével, tréfás beköszöntő versek kíséretében ilyen tálakban hordták az asztalra az asszonyok a szokásos fogásokat – mondta Varga Izabella.

Fennmaradtak a rigmusok, melyek fokozták az amúgy is vidám hangulatot a lakodalmakban. „Gyönge borjúhús ez, mit hozok, tormával, / Csak harminc tavasszal járt ez az anyjával. / Gyöngesége miatt a szénát nem ehette, / Szegin, gyönge állat mindig csak a korpát nyelte. / Ezért a tormáért sokat fáradoztam, / Érte egész Magyarországot bejártam. /Ezt a keveset is a Maros-tőbe’ ástam, / Szerencsének tartom, hogy reá találtam. / Itt van hát, kedves vendégek, torma borjúhússal, / Ezért a cigány is tartozik egy tussal.”

Varga Izabella egy, a Rábaközről szóló, 1840-ből származó néprajzi leírásból is idézett: „Megérkezvén az örömzajos menet a vőlegényi házhoz, legottan a már tova volta alatt fölterített asztalokhoz letelepszik, elől a násznagyok, a vőlegény és menyasszony, nyoszolólány, nyoszolóasszony, majd kor s tekintet szerint a többiek, nők és férfiak vegyest. Ekkor a vőfény a régi lőcsei formára készült kalendáriomokból jól betanult vőfényi kötelességét teljesítendő verses mondásokban kijelenti, miképpen a házigazda szép vendégeinek igen örül, s miképpen neki, vőfényének megparancsolta, hogy hozna ételt; – melly mondását végezvén legénytársaival a konyhára fordul, s fölhozza a levest, s így sorban a többi étkeket, ő maga mindig az első, segédei a többi asztalra; minden étek felhozásakor, valamint a bor fölvitelekor is, mire künn egy rokon ügyel, más és más verses mondásokban tevén kinálgatását a vendégeknek.