Újabb, a könyv létjogosultságát a szellemi létben megélt nélkülözhetetlenségét felmutató pódiumbeszélgetéssel folytatódott a könyv ünnepe Sopronban. Both Balázs a költészetet életformaként éli meg, olyan a létet meghatározó szenvedélyként, amelyben verssé alakul a világban zajló vagy a vele megtörténő eseményekre való reflektálás.

Both Balázs költővel Tóth Éva, Sopron kulturális tanácsnoka beszélgetett.

Fotó: Rombai Péter

Both Balázs pályájáról szólva arról beszélt, amit Sopron, a szülőváros, a gyermekkori Alsólöverek jelent neki. A most felolvasott verseiben is ezt az életérzést idézte meg a legrangosabb irodalmi kiadványokban publikációi által mozgalmas időket megélő, országos hírnevet szerzett, elismert költő.