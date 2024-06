Hatalmas közösségi összefogásnak köszönhetően egy éve, az Összetartozás napján állították fel a Sokoró Kapuját, amely a világ legnagyobb székelykapuja. A nagy álom egy park létrehozásával folytatódott idén, melynek építési munkálatai hamarosan a végéhez érnek. Még az utolsó simítások hiányoznak, hogy az Összetartozás Parkja teljes fényében tündököljön, de szombaton nagyszabású rendezvény mellett adták át a megjelenteknek.

Egyenruhába öltözött hagyományőrzők - Látványos bemutatók és programok Sokorópátkán. Fotó: Nagy Gábor

A Sokorói Tájegységi Egyesülés egy hatvan főből álló baráti társaság, akik az Isten-Haza-Család régi jelmondatnak szentelik életüket. Vajda Péter a projekt megálmodója számos támogatót, barátot toborzott, hogy megvalósulhasson az összetartozásuk újabb jelképe Sokorópátkán.

Az ünnepségen fellépett a Téti Ifjúsági Fúvószenekar, a Regös Táncműhely és Heinczinger Mika Kossuth-díjas zenész is. A színpadon hallhatták Kiss Kata, a Kárpátia és a Katapult Zenekarát is. A hatalmas területen hagyományőrzők, kézművesek és helyi termelők portékáiból válogathattak a látogatók, közben a kisiskolások és óvodások műsora színesítette a programkavalkádot. Kivette részét a Sokorópátkai Nőegylet, valamint a Pedró Pékség is finom falatokkal várta az éhesszájú vendégeket. A reggel a sport került a fókuszba, a hazafutás és a foci kupa sem maradhatott el. Az érdeklődők szemügyre vehették a Szent Korona makettjét a Hajdú Őrökkel, akik mozdulatlanul őrizték a kiállított dísztárgyat. Sokan voltak kíváncsiak a székelykapu tövében, lóháton várakozó huszárokra. A bátrabbak kipróbálhatták milyen igazi nyíllal célba találni, valamint a főzőversenyre jelentkező csapatoknál is kóstolhattak.

Átadták Sokorópátkán az Összetartozás parkját, ahol egy kis kápolna is helyet kapott. A Szent Korona Makettra a hagyományőrzők vigyáztak. Fotó: Nagy Gábor

A beszédeket és az eső által kapott kápolna áldást követően solymászbemutatót következett, majd a tömeg átvonult a világ legnagyobb székely kapuja alatt és folytatódhatott a szórakozás, amit néha közbeszakított egy-egy rövidebb zápor.