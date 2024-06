– Sikerült megvalósítani a terveinket, viszont több következtetést is levontunk, amit még jobban csinálhatunk. Nagy büszkeség, hogy a Puskás, a musicallel átléptük az 50 bemutatót, A Riviéra vadorzóira elkapkodták a jegyeket, ahogyan a Pénz az égből című előadásunkra sem lehetett jegyet kapni. Utóbbival is átléptük a félszázat, a nagy siker miatt jövőre már a nagyszínpadon játsszuk. A Buborékok színművel Győr után Budapestet is meghódítottuk – emelt ki néhányat a repertoárból.

Nem szeretem a gyáva színházcsinálást, bátran kell címeket választani. Ezért is választottuk a következő évad témájának a Klasszikusok könnyedént. Azonban a sikerdarabokat visszük tovább, hiszen amire igény van, azt meghagyjuk a közönségnek. Azonban nemcsak egy réteget szeretnénk kiszolgálni, a fiatalokat is megpróbáljuk organizálni a kultúra világába

– tette hozzá az igazgató. Ennek egyik ékes példája lesz a kisiskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló bérlet mellett a Stage 4You, a középiskolások színházi vetélkedője, amellyel holnap elkezdődik a II. Duna Nemzetközi Színházi Fesztivál.