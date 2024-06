A közös kiállítás betekintést ad az alkotók több évtizedes munkásságába. A művészek alkotásai jól kiegészítik egymást, hiszen Henriette festményei főként színes mesebeli tájakat ábrázolnak, míg Gabo művei, melyek között több biomechanikus stílusú szobor is megtalálható, egy elgondolkodtató és misztikus világba kalauzolják el a szemlélőt.

E. Gruber Henriette és Erdélyi Gábor Gabo művészetükben is kiegészítik egymást.

Fotó: Máthé Daniella

Erdélyi Gábor Gabo és E. Gruber Henriette neve nem cseng ismeretlenül Sopronban, hiszen nemcsak hazánk legrégebben működő tetoválószalonja köthető hozzájuk, de művészetük is jól ismert, amivel kiegészítik egymást. Henriette festményeinek színvilága és illusztrációja szinte életre kel a vásznon, ami már-már egy új dimenzióba varázsolja el az embert, míg Gabo művei, melyek között több szobor is megtalálható, egy elgondolkodtató és misztikus világba kalauzolja el a megtekintőit.

A két alkotó több évtizedes munkásságába ad betekintést a Munkácsy Teremben bemutatott kiállítás, ahol 75 színes és monokróm festmény kapott helyet, illetve több biomechanikus stílusú szobor, kisplasztika és kézzel festett selyemkendő is. A tárlaton a művészek alkotásai jól elkülöníthetők, ugyanis Henriette műveit Nap szimbólummal látták el, míg Gabóét Holddal.

– Elég sok kiállításunk volt már, de az utóbbi húsz évben nem rendeztünk közös tárlatot Magyarországon, így ez most időszerűvé vált. Tavaly Budapesten volt egy kiállításom, ami lendületet adott ahhoz, hogy most közösen mutatkozzunk be Sopronban. November óta készültünk, szerettünk volna új alkotásokat hozni – kezdett bele Erdélyi Gábor Gabo. – A Munkácsy Terem hatalmas és gyönyörű kiállítótér, de mi is meglehetősen régóta csináljuk, így volt miből válogatnunk. Én főleg sorozatokban gondolkodtam, s a tarot kártya által inspirált festményeim egy részét hoztam el. A kártyalapokkal kapcsolatban nem feltétlenül a jövőbe látás érdekel, sokkal inkább az, hogy az összes létező emberi élethelyzetet össze tudják foglalni. Zseniális, hogy hogy fér bele huszonkét rajzba egy egész élet. Bő tíz évig csak tanulmányoztam a kártyák szimbolikáját és a vizuális kialakítását, de azt mondják, hogy az a legjobb pakli, amit magadnak csinálsz. Úgyhogy nekiálltam ennek a sorozatnak, és mostanra tizennégy festmény készült el, de még pár hátravan. A készítése közben pedig rengeteget tanulok a saját életemről is – mondta.