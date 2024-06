Csend és megtapasztalás

– Úgy gondolom, számos embertársunk van ma, aki formálisan, felekezeti szinten nem tartozik egyik egyházhoz sem, de a spiritualitás iránti igény ott van bennük – feleli Hortobágyi T. Cirill főapát, amikor arról kérdezzük, hol van a hit és a vallás helye a mában. – Az élet elakadásainál és útkereszteződéseinél sokan a pszichológiához fordulnak, de a keresztény hagyománynak, a csendnek és a megtapasztalásnak is megvan a maga szerepe abban, hogy támpontokat adjon az élethez. A nyolcszáz éves bazilika a maga történelmével, ugyanakkor mai formáival és anyagválasztásaival elgondolkodtatja az embert, miként teheti a sajátjává ezt az élményt.

A bazilika fő ablakai elé erősített vékony ónixlapokon púderes, lágy fény szűrődik át. Ahogy a szem követi a magasba a robusztus kő boltív vonalát, a bazilika meghitt félhomályából feltekint a fényben fürdő boltozaton békésen szemlélődő alakokra. A néma árnyak közül is méltósággal ragyog ki a hófehér oltár, határozott vonalain végigcsúszdázik néhány fénysugár. Egyetlen mozdíthatatlan kőtömb, ugyanabból a féldrágakőből, mely az ablakok előtt is látható, s melyről a Biblia is többször ír.