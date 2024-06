A társulat tagjai töltötték meg a nézőteret a színház évadzáró társulati ülésén pénteken, melyen részt vett Rózsavölgyi László a város Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke, Gasztonyi László a VILL-KORR Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, Bakos-Kiss Gábor színházigazgató, Nagy Tímea igazgató helyettes, és Silló István zeneigazgató.

Köszönjük a város nevében, hogy a társulat tagjai estéről estére nem csak szórakoztatnak, hanem elgondolkodtatnak, értékeket teremtenek a nézőknek

– mondta Rózsavölgyi László.

– A színház tagjai olyan élményeket ajándékoznak a győri közönségnek, amelyeket aztán később felidézhetnek, vagy másnap magukkal vihetik munkahelyükre. Fontos, hogy a színházművészet jelen van a városunkban, és az is, hogy biztonságot teremtsünk a színház köré. Ennek körében sikerült a kétlépcsős bérfejlesztés, valamint lehetőség nyílt egy komoly összeget is elkülöníteni a teátrum épületének állagmegóvására – fogalmazott beszédében az elnök, hozzátéve jókívánságait a társulat tagjainak: játszanak ezen a színpadon továbbra is szabadon, őszintén nap mint nap.

Bakos-Kiss Gábor direktor visszatekintett az előző évadra, amely a tervezett módon zajlott. Felsorolta a bemutatókat, a vendégelőadásokat, és azokat a különböző programokat, eseményeket amelyeken közreműködtek az évad során. Kiemelte a Vill-Korr Sulibérlet sikerét, a csillárszinten bemutatott kiállítások népszerűségét, és hangsúlyozta: a padlásszínházat szeretnék a következő évadtól még pezsgőbbé, izgalmasabbá varázsolni, több előadással. Továbbá elmondta azt is, a korábbi évekhez hasonlóan most is sikeres volt a 22. győri Könyvszalon keretében megrendezett Dráma a szalonban verseny, valamint a nemrég véget ért II. Duna Nemzetközi Színházi fesztivál is. Hozzátette: a társulat az évad során 327 előadást adott a győri színházban, ezen felül 46 különböző helyszínen ugyanennyivel álltak színpadra. Mellette tizennégyet a Lázár Ervin program keretében bonyolítottak le, az összes nézőszám pedig az évad során meghaladta a 115 ezer főt.

Azt gondolom erre a nézőszámra minden színház az országban büszke lenne

– nyugtázta a társulathoz szólva az igazgató.