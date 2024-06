Dr. Pergel Elza, a város alpolgármestere köszöntötte a táncművészeket.

- Befejeződött az évad, de a munka és a minőség folytatódik a társulaton belül Velekei László vezetésével. Győr egyik legnagyobb büszkesége a Győri Balett és most már elárulhatom, hogy nekem a szívem csücskei. Nagy tiszteletem és megbecsülésem az idén negyvenöt éves együttesé és a kiváló munkáé - emelte ki beszédében. Hozzátette: Reméli a következő években is megkapják a kellő megbecsülést és támogatást, mert a kultúrának óriás szerepe van a hétköznapokban.

- 121 előadást tartottunk a 2023/24-es évadban 32800 néző előtt. Izgalmas bemutatókon vagyunk túl, mint a felújított Skarlát betű, az Abigél, a Mítoszok és Istenek, valamint a török évad jegyében a Tiszta forrás, majd a 19. Magyar táncfesztiválon a Metro, Next to you és a Kockásfülű nyúl - sorolta a Győri Balett igazgatója Velekei László.

- Repertoáron tartottunk 16 produkciót. Rendkívüli, hogy ekkora műsorkínálatra van szükség. Valamint szakmai elismerés, hogy rengeteg helyre hívnak minket határon innen és túl, Marosvásárhelytől Bogotáig - emelte ki.

Sikeresen zárták az idei fesztiválszezont is, öt napon keresztül, hét helyszínen, huszonkét táncelőadást és további nyolc programot tudhatnak maguk mögött, amire 4800 néző volt kíváncsi.

Számos díjat zsebeltek be idén is a táncegyüttes tagjai, melyeket év közben megünnepeltek, azonban már hagyomány, hogy az évadzáró alkalmával odaítélik egy társulati tagnak az együttes tagjainak szavazatai alapján az Ezüst Babér Díjat.

- Az előadóművészethez a mesterségbeli tudásra és művészi teljesítményre van szükség. Utóbbit ismerjük el évről évre az Ezüst Babér Díjjal. Idén különös helyzet alakult ki ugyanis nem csak egy, hanem két Győri Balett művész vehet át. Szinte mindannyian megérdemelnék ezt a díjat, idén viszont Tüű Barbarát és Matuza Adriennt találták az erre legérdemesebbnek az együttes tagjai - ismertette Bombicz Barbara, a Győri Balett alapító tagja.