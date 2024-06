Izgalmas premierek várnak minden érdeklődőre Győrben a 19. Magyar Táncfesztiválon egészen vasárnapig. Szerdán az ünnepélyes megnyitó előtt Papp Tibor Body Science című fotókiállításával kezdődtek el az idei programok a győri színház csillárszintjén.

Fotókiállítás nyílt a győri színház csillárszintjén Papp Tibor alkotásaiból, melyeket a Győri Balett táncosairól készített. Fotó: M.M.

A Magyar Táncfesztivál története 1998-ban kezdődött, kétévente rendezték meg az első időkben. Kiss János fesztiváligazgató így emlékezett az indulásra:

Fontosnak tartottuk, hogy legyen néptánc, kortárs tánc, balett és szerettük volna, hogy jelen legyenek a társművészetek is. Akkora volt a siker, hogy 2007-ben azt javasolták a város vezetői, hogy csináljuk évente. Egyre többen akartak fellépni, egyre nagyobb rangot nyert a fesztiválunk, amely ma is az értékek felmutatásáról szól.

Velekei László a Győri Balett igazgatója Győrbe invitálja a táncművészet rajongóit a fesztivál öt napjára. - Sokat gondolkodtunk azon mi az, ami összeköti az 19 fesztivált: a magyar táncművészek sokszínűsége és a közönség szeretete. Ezt hirdetjük idén is, ami előestéje a jövő évi, 20. Magyar Táncfesztiválnak - fogalmazott.

Török-magyar szvit kápráztatta el a közönséget a nyitóesten. Fotó: Molcsányi Máté



A nyitóestre időzítették a fesztivál egyik kuriózumát, a 30 éves Bozsik Yvette Társulat Az estély című előadását, amelyet Jean-Paul Sartre: Zárt tárgyalás című darabja ihletett, a színház és a tánc metszéspontjában. A Kisfaludy teremben látható produkciót eredetileg 1993-ban mutatták be, és a társulat fennállásának 30. évfordulójára újították fel. Bozsik Yvette és Vati Tamás eredeti karakterüket játsszották, a harmadik szerepet Samantha Kettle alakította.

Magyar Állami Népi Együttes népi viseletben állt színpadra. Fotó: M. M.

A házigazda Győri Balett három bemutatót időzített a fesztiválra. A Sorsok című estjükön pénteken két új alkotást láthat a közönség, amelyben az együttes táncművészei mutatkoznak be koreográfuskén. Sebestyén Bálint állítja színpadra a Metro című egyfelvonásos táncszínházi előadást, míg Daichi Uematsu először mutatkozik be koreográfusként, az est második felében Next to you/Melletted című művével. A fesztivál zárónapján, a gyermekeknek a Győri Balett Stúdiójában tartanak előadást a Győri Balett táncművészei. Velekei László koreográfiájában a Kockásfülű nyúl születésnapi története elevenedik meg. Marék Veronika rajzfilmből is ismert tanulságos történetét ezúttal tánclépések segítségével mesélik el.