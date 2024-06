Az egyesületben gondos gazdára talált a tényői atombunker

Gondos gazdaként az egyesület mindent felújít.

Fotó: Molcsányi Máté

– A 2021-ben aláírt együttműködési megállapodásnak köszönhetően 2021 nyarán a önkénteseinkkel kitakarítottuk az elvadult környezetet, a közel másfél hektáros területen egy 500 méteres tanösvényt alakítottunk ki, ami egyrészt az erdővel foglalkozik, másrészt pedig a tűzvédelemmel. Az együttműködési megállapodás nemcsak egy papír, hanem ténylegesen segítjük egymást. Rengeteg szakmai tanácsot, fizikai segítséget kapunk a katasztrófavédelemtől. Ennek köszönhetően ki tudtuk nyitni a bunker kapuit. Természetesen folyamatosan egyeztetünk arról, mit és hogyan újítsunk fel – idézte fel az évekkel ezelőtti történéseket Mecséri Szabolcs, a 10 éves Tényő Világa Egyesület elnöke, a bunker mindentudó házigazdája.

Az egyesület sokrétű tevékenységet végez a faluban. Felújították a játszóteret, új játékokat vásároltak, renoválták az I. világháborús emlékművet. Az Országfásítási Programban egy parkot alakítottak át, tehetséggondozással is foglalkoznak és szakköröket is szerveznek. Ismertté azonban a bunkerprogram tette őket, messze földről, még tengerentúlról is érkeznek a bunkerlátogatásra.

Messzeföldről is látogatják a tényői atombunkert, de legutóbb a helyi általános iskolásoknak mutatta be Mecséri Szabolcs és fia Soma.

Fotó: Molcsányi Máté

– Van egy olyan réteg, aki erre szakosodott, bunkerturista. Rengetegen jönnek Németországból, de jönnek Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, Olaszországból, Romániából, de voltak már Amerikából és most legutóbb Ausztráliából is. Nagyon büszke vagyok arra és a túravezetéskor el is szoktam mondani, hogy egyes szinten üzemel a létesítmény, ami azt jelenti, hogy hasznosítva van. Egyrészt szervezünk bunkert bemutató túrákat, rendezvényeket, másrészt elvégezzük a takarítási, karbantartási és javítási munkálatokat.

Szinte minden érintetlenül maradt a tényői atombunkerben.

Fotó: Molcsányi Máté

Sok helyen visszaállítottuk a világítást, ahol már nem volt, elindítottuk a szellőzőrendszert. Terveink vannak még: visszaállítjuk a 24 voltos rendszert, lefestjük a folyosót, de ügyelünk arra, hogy az eredeti jellege megmaradjon. Nem szeretnénk, hogy elveszítse a muzeális jellegét – szögezte le Szabolcs, aki arról is beszélt, hogy 2021 őszén tartották az első nyílt napot, majd folyamatosan jelentkeztek túrákra a csoportok.