A múltidéző rendezvényen voltak a negyvenes évek végéről származó autócsodák, Buick, Cadillac, Dodge, de egészen modernek is, a lényeg, hogy tengerentúli legyen a modell, nyilatkozta lapunknak Orbán Ádám, a Black Jack's Rockabilly club vezetője. Fellépett a Smith and Wesson rockabilly zenekar, feltűntek a krómcsoda Harley-Davidsonok is, sokan pedig megragadták az alkalmat, és a hajukat stílusát igazították az Amerikai aranykorát idéző korszakhoz. A jó hangulat pedig kitartott egészen estig.