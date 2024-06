Varga Levente ötödéves a Kaposvári Színművészeti Egyetemen, korábban Budapesten és a kaposvári színházban játszott, egy kisebb kitérőt követően érkezett Sopronba. A társulat tagjai azonnal befogadták, a legelejétől kezdve egyenrangú kollégaként kezelték, ami megkönnyítette beilleszkedését. A fiatal színész két ikonikus előadásban is szerepelt. Ő alakította Benvoliot, Rómeó barátját a Rómeó és Júliában, A pacsirtában - amely Jeanne d' Arc történetét mutatja be - pedig négy szerepet is játszott, négy különböző karaktert keltett életre a darabon belül.

- Nagyon jól érzem magam Sopronban, fantasztikus, hogy friss diplomásként szerződést kaptunk és ráadásul egy ennyire jó helyre szerződhettünk, mint a soproni színház. Nagy szeretettel vártak bennünket, hálás vagyok a sorsnak és a színház vezetőségének, hogy már az elején ennyire komoly, nehéz és különleges szerepeket kaphattunk - kezdte Levente.

- Nagyon szeretem A pacsirtát játszani. Az, hogy egyszerre több karaktert kell megszemélyesítenem teljesen új volt, korábban erre még nem volt lehetőségem. Ezek mindegyike kis szerep, de már a próbafolyamat során azt tűztem ki célul, azt szerettem volna elérni, hogy a néző, amikor az előadás végén visszagondol, kicsit meglepődjön azon, hogy ezeket a szerepeket egyetlen színész játszotta. Azt akartam, hogy ne csak a jelmezzel lehessen szétválasztani, hanem ezek mindegyike valóban önálló karakter legyen. Úgy gondolom sikerült, a visszajelzések nagyon pozitívak.

A Pacsirta című színművet nem nagyszínpadon, hanem kamaraszínházi előadás keretében játsszák, ami ugyancsak kihívást jelent a színészeknek. A közönség karnyújtásnyira ül tőlük, az előadásra adott reakciók pedig rögtön láthatók.

Azt gondolom, hogy a kamaraszínházi előadások sokkal intimebbek, és talán közelebb is áll hozzám ez a forma. Teljesen más technikát igényel a két tér, mindamellett, hogy közvetlenebbül szólhatunk a nézőkhöz

- hangsúlyozta.

- Nagyon szeretem a színházat, a színészetet, bármilyen karaktert szívesen megformálok, legyen szó drámai vagy vígjátéki szerepről. Az emberek kikapcsolódni jönnek a színházba, itt megszűnik a külvilág, a hétköznapi gondokat, problémákat hátrahagyva érkeznek, nekem pedig óriási öröm, ha érzem, hogy tetszik, amit látnak, és az előadást követően feltöltődve és érzelmekkel telve térnek haza. Nagyon várom a jövő évadot, hiszen négy darabban is játszom. Elképesztő szerepeket kaptam, amiért rendkívül hálás vagyok - zárta a beszélgetést.