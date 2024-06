Balogh Eszter karigazgatót kérdeztük a felkészülési időszakról, az elmúlt egy évükről, valamint arról is, hogy elég-e csak szépen énekelni, ahhoz, hogy csatlakozhassunk a kórusba. Eszter nem egyedül érkezett a podcast stúdiónkba, bemutatkozott a csapat egyik legfiatalabb tagja, Komóczi Lőrincz Ádám, akinek az utóbbi időben több bravúros beugrása is volt. Nem csak énektehetségét kellett megcsillogtatnia, tánctudására is szükség volt a legutóbb. Ádámnak néhány hónapja debütál első videóklipje, amelyet meglepő módon rap műfajban készített el. Műsorunkban azt is elárulta milyen nyári slágerre készül mostanában.

