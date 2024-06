3. nap - JÚNIUS 21.

PÉNTEK

Duda Éva társulata

NAGYSZÍNPAD

19.00

DUDA ÉVA TÁRSULAT: FRIDA, AZ ÉLET MÚZSÁJA

látványszínház - mozgó festmények tárlata

Jelmez: Huszár Kató, Kiss Julcsi

Díszlet: Duda Éva

Video mapping: Karcis Gábor

Zene: Farkas Izsák, Molnár Tibor

Fény: Pető József

Koreográfus asszisztens: Csák Beatrix

Produkciós vezető: Vitárius Orsolya

Társulati menedzser: Vodál Anita

Rendező-koreográfus: Duda Éva

Frida: Eleonora Accalai

Diego: Kováts Tibor

Táncművészek: A Duda Éva Társulat táncművészei

Látványszínházi előadás Frida Kahlo életéről.

A Frida Kahlo, mexikói festőnő életét és művészetét feldolgozó látványos előadás egzotikus álomvilágba kalauzolja a nézőt a zene, a mozgókép és a táncművészet gazdag kifejezőképességére építve. Akárcsak egy különös tárlatvezetésen, a táncképek során megmutatkoznak a női sors szépségei és kihívásai, szenvedélyes szerelmi történetek, egy impresszív kultúra képei, karneváli hangulat és Frida életének egy-egy meghatározó pillanata.

Időtartam: 80’

KISFALUDY TEREM

21.00

GYŐRI BALETT - SORSOK

METRO

-Táncszínházi előadás egy felvonásban-

Zene: Ras Q- Metro c. lemez

Közreműködik a Ras Q Zenekar: Rosta S. Csaba, Gaál Szilárd, Kovács Ferenc, Sebestyén Bálint

Asszisztens: Tatiana Shipilova

Jelmez: Sebestyén Bálint

Fény: Vargha Tamás

Díszlet: Sebestyén Bálint, Rosta S. Csaba

Koreográfus: Sebestyén Bálint Harangozó-díjas

Sebestyén Bálint koreográfus.

Egy földalatti közösségről szól, akik hisznek még abban, hogy a föld fölé kerülhetnek. Egy álomvilágban élnek, különös rendszerben, ahol a sötét az úr és a fény az egyetlen éltető erő. Egy lecsúszott társadalom az övék, ahol a jövőkép az, hogy nincs jövőkép. A szakadék szélén állnak, egy metró alagútban. Most nevetsz, de te is ott állsz közöttük. Messziről hangot hallasz, a távolból fény közelít. A remény fénye, vagy éppen a halál fénye. Mert ma este akár meg is halhatsz. Egyedül, egy sötét alagútban, ha elsodor a metró.

Időtartam: 35’

NEXT TO YOU / MELLETTED

Fény: Pongrácz Bálint

Asszisztens: Szőllősi Krisztina

Zene: montázs

Koreográfus: Daichi Uematsu



Daichi Uematsu először mutatkozik be rendezőként.

Azt mondják, az ember élete során közel 30 000 emberrel találkozik. Eközött a 30 ezer között, csak nagyon kevesen vannak olyanok, akikkel megoszthatjuk igaz érzéseinket és minőségi időt tölthetünk el. Vannak, akik azonban az egyedüllétet választják. Történetünk főhőse egy ilyen magányos farkas, éli nyugalmas életét, mindenkitől és mindentől elszigetelve. Egy nap megakad a szeme egy városi lokálon és úgy dönt; bemegy. A lokál fiatalokkal van tele: nők és férfiak táncolnak, egymást ugratják: őrlődnek düh és szenvedély között. Szabadon élik életüket úgy, ahogy nekik tetszik….