„Sopron művészeti, szellemi életének számos nagy alakját ismerjük a múltból a zeneművészet, a képzőművészetek, vagy akár az irodalom területéről, akiknek művei az egyetemességet is hordozzák, és akikre méltán vagyunk büszkék. Örömmel hallgatjuk olvassuk, nézegetjük műveiket. Hasonlóképpen izgalmas a jelenben velünk élő soproni alkotókkal való személyes találkozás élménye, tolmácsolásukban átélhető műveik élvezete – mondta el Tóth Éva, Sopron város kulturális tanácsnoka, aki beszélgetőtársként vezette Both Balázs szerzői estjét.

Both Balázs költő országos hírnévnek és elismertségnek örvend, a legrangosabb irodalmi periodikákban közöl, inspirációs forrásai a mindennapi és lelki élmények, világirodalmi művek, a Szentírás, a történelem közvetlenül vagy közvetve átélt eseményei, a műalkotások inspirációs ereje, a költői tiszteletadás az elődöknek, mestereknek – mindezekről is szó esett a soproni szerzői estjén a soproni Szent Imre templom aulájában.

A beszélgetés kapcsán Both Balázs költészetének világába tekinthetett be az érdeklődő közönség. Felidézték a pályán való indulásának pillanatát, a vers iránti elköteleződés és a lélekre gyakorolt élményekből születő vers születésének titkait, többek között szó esett arról is, amiként a vers létjogosultságának bizonyossága mellett az istenhit bizonyosságának ereje is áthatja Both Balázs költészetét. Verseiben komoly, felelősségteljes gondolatiság, mesteri formakultúra, tisztaság, a hitben megéltek komolysága, az emberi lét távlatossága, hittel megélt alázat jelenik meg leheletfinoman és a költő lelkében átszűrt jelenségekben. A szerzői élményt teljessé tette az a tény, hogy a szerző maga olvasott fel verseiből az eseményen.