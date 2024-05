- Elhozzuk Győrbe a Dubaji Világkiállításon debütált, magyar nap gálaműsorát, a Tiszta forrás szvitet, amelyet a Magyar Állami Népi Együttessel és Guessous Mesivel közösen készítettünk el. A fesztivál nyitó napján a török és a magyar zene kapcsolódásán keresztül mutatjuk meg a bartóki életmű néhány jellegzetes darabját. Június 21-én a Sorsok esten két táncosunk koreográfiáját nézhetik meg: Sebestyén Bálint Metro és Daichi Uematsu Next to you (Melletted) című bemutatóját. Majd a táncfesztivál utolsó napján a stúdiónkba csalogatjuk a családosokat, ugyanis sokak nagy kedvencét, a Kockásfülű nyulat láthatják mesés feldolgozásban - részletezte Velekei László.

A 19. Magyar Táncfesztivál teljes programkínálatát a gyoribalett.hu oldalon is megtalálják.