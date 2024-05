A Bécsi Szelet Magazin egy fiatal közösség, amely egy exkluzív kulturális szcéna létrehozására törekszik Ausztriában. A cél nem csak az, hogy bemutassák az itt élő és alkotó fiatal, magyar művészeket, hanem az is, hogy reflektorfénybe kerüljenek és platformot biztosítsanak számukra – fogalmazta meg még az elmúlt év végén, az induláskor az egyik alapító, Bánhalmi Norbert. Bár még a télen tervezték, hogy folytatódik a sorozat, de betegség miatt, csak most, május 28-án tudták megtartani a második rendezvényüket - számolt be az eseményről az volksgruppen.orf.at.

Forrás: volksgruppen.orf.at

Ezúttal a soproni születésű, immáron közel tíz éve Bécsben élő Schmuck Éva festőművész mutatkozott be a közönségnek. Bár a festményeit vitte a Wilheim Cafe&Bar-ba, de valójában az esemény zenei hátterét is ő biztosította, hisz eredetileg klarinétművészi végzettsége van, Bécsbe érkezésekor zenekarokban játszott jó ideig. A kiállításon férje kísérte zongorán, aki karmester Bécsben.

A festészet szintén gyermekkora óta kíséri Schmuck Évát, édesapja szintén képzőművész. 2007 óta több önálló és csoportos kiállításokon vett részt, Bécsben is több lehetőséget kapott a festményei bemutatására.

Az ASPEKT 3 című kiállításra ezúttal hat festményét hozta el. A képeinek témái általában szürreálisnak mondhatók, amelyekkel gondolatokat akar nyitni, és segítene szeretne – vallja Schmuck Éva. „A lényeg mindig a mondanivaló, a háttér. Szerencsére szeretik a képeimet“ – teszi hozzá. Jelenleg többnyire akrillal dolgozik, de pár akvarell képe is van.

A festmények mellett azt a mesekönyvet is megnézhették a jelenlévők, amit néhány éve írt és rajzolt saját gyermekeinek, és ami magánkadásban jelent meg, így elérhető a nagyközönség számára. Megmutatta párkereső-memória játékát is, amely ugyan még nincs teljesen kész, de már most sok tudást szerezhetnek a csillagokról azok, akik a kezükbe veszik a kártyákat.

Schmuck Éva immáron második éve működteti a Bán Szilviával közösen létrehozott In Art Studiót. Itt a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy a képzőművészettel foglalkozzanak. Workshopokat és kurzusokat is tartanak felnőtteknek. A mostani kiállításon árverezésre ajánlott fel egy festményt, amelyet a szerencsés tulajdonosa a művésszel együtt leplezett le a sikeres licitálás után.

A képért felajánlott összeg jó célt szolgál, az IN Art ugyanis idén nyáron is rendez kétszer egy hetes tábort gyerekek számára, ahol a festészet mellett lesz batikolás, és egyéb képzőművészeti technikák, amelyekkel közelebbről is megismerkedhetnek majd a résztvevők.