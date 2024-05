Az ország egyik legismertebb házaspárja Korda György és Balázs Klári kettőse, akik több mint negyven éve énekelnek együtt. Korda György idén töltötte a 85. életévét, és ezen apropóból egy országjáró turnéra indultak, aminek az egyik állomása volt a SopronFest. A Fonogram-életműdíjas sztárpártól olyan slágereket is hallhatott a közönség, mint a Lady N, a Mamma Mia, vagy az ikonikus, oly sokak által kedvelt Reptér.

Balázs Klári és Korda György szívesen meséltek lapunknak munkásságukról fellépésük előtt soproni turnéállomásukon, a Sopronfesten.

Fotó: Máthé Daniella

Amikor elindult a karrierjük álmodtak-e arról, hogy még évtizedek múltán is ilyen tömegeket mozgatnak meg a koncertjeiken?

Nem gondolkodtunk ezen, megismerkedtünk, elkezdtünk együtt dolgozni, nem terveztünk előre semmit. Természetesen alakult így és maga a csoda, hogy a privát életben és a pályán is jól megvagyunk, ez egy hatalmas szerencse, amiért örökké hálás leszek a sorsnak - osztotta meg velünk gondolatait Balázs Klári.

"Ott vagyunk a szívekben és a fülekben"

A legfiatalabbaktól a legidősebbekig egyként éneklik önökkel az ikonikus dalokat, nincs olyan korosztály, amely ne ismerné önöket. Mit gondolnak, mi lehet a titkuk?

- Nagyon nehéz a titkot megtalálni, de azt gondolom, hogy e mögött a nagy siker mögött a szorgalmunk, a kitartásunk, a megbízhatóságunk, de legfőképpen a hitelességünk áll, a rengeteg munka mellett. Azok vagyunk a színpadon is, mint itt, ahogy beszélgetünk, és ezeket a dolgokat mi nagyon komolyan vesszük - foglalta össze Klárika. - Ennél talán egy kicsit összetettebb - vette át a szót Korda György. - Az egyik valóban a hitelesség, és az, hogy ketten megmaradtunk egymásnak. De talán az egyik legfontosabb, amelyet ön is említett, hogy minden dalunkat énekelik, minden dal sláger, és nincs a műsorunkban olyan, amelyet ne tudna kívülről a közönség. Ez az igazi titok. Ott vagyunk a szívekben és a fülekben - tette hozzá.

Ikonikus dalok a két legendás énekestől Fotó: Máthé Daniella

Az országjáró turné egyik állomása volt a SopronFest

Milyen érzés újra Sopronban fellépni?

- Egy kicsit izgulunk azért, mert mi kezdjük el a műsort, remélem, hogy lesznek, akik kíváncsiak ránk. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy hívnak bennünket. Azt jelenti, hogy a városnak és a közönségnek is valamit jelentünk, ami nagyon boldoggá tesz minket. Egyébként is Sopron, nem csak a Hűség Városa, hanem a szépség városa is - mondta Gyuri bácsi meghatottan. - A VOLT fesztivál mellett felléptünk a színházban, a Liszt-központban, mindegyik csodálatos élmény volt. Hatalmas boldogság, hogy újra itt lehetünk - fűzték hozzá.

Mi a kedvenc fesztiválemlékük?

- Nagyon sok fesztiválon léptünk fel, de talán a legutolsó Sziget-fesztivált emelném ki - mondta Klárika, majd hozzáétette: mennybemenetel volt. Fantasztikusan sikerült, őrületesen jó buli kerekedett. Megérintett az az esete, és az a koncert - mondta. - Mindegyik nagy fesztivál fantasztikus emlékeket idéz fel bennem, csodálatos közönség előtt, fiatalok, idősebbek együtt énekeltek velünk. Az egyik legemlékezetesebb azonban a Mezőtúri East Fest, ahol ötvenezer ember előtt énekelhettünk.