A város és Kispálék neve kétségtelenül összeforrt egymással. A csapat igazán aktív időszakában rendszeresen lépett fel Sopron klubjaiban, főszerepet kaptak a VOLT Fesztiválon, a 2010-es búcsú-turné egyik állomása pedig ugyancsak a Hűség Városa volt. A zenekar slágerein generációk nőttek fel, a magyar alternatív zene népszerűsége is nagyrészt nekik köszönhető. Évtizedes kihagyás után most újra visszatértetek, és néhány koncert erejéig színpadra is állnak, ezek között szerepel a SopronFest is, amelynek nulladik napján a Fő téren szólaltak meg generációkon átívelő karrierjük klasszikusai.

A Sopronfest nulladik napján a Kispál és a Borz zenélt a város Fő terén Fotó: Máthé Daniella