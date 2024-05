A vígjáték-musical kombó Járai Máténak, mint "fekete öves" színésznek gondolhatnánk meg se kottyan.

- Műfajában ugyan vígjáték, de rendkívül nagy mélységeket is meg lehet mutatni. Rengeteg olyan karakterem lesz, amit még sosem csináltam, például a sérült veterán katona. Olyan érzelmeket kell eljátszanom, amiket nem nagyon szoktak rám osztani, arról nem beszélve, hogy a dalok is a "fekete öves" musical színészek szintjét üti meg. Fel kellett kötnünk a gatyát, ezért időben elkezdtük énekelni a dalokat. A második felvonásban van egy szerelmes duettünk Mózes Anitával, ami szerintem a darab egyik legszebb dala. Azt remélem, hogy ez a profi csapat háttéremberekkel együtt, mindent oda fog tenni, hogy a Riviéra vadorzói nagyot szóljon Győrben - mondta Járai Máté.

Első rendezése Győrben

Mészáros Tibor neve ismerős lehet a győrieknek, nem először jár a teátrumban. Tavaly a Madagaszkár című vendégelőadásban játszott, viszont ezúttal rendezőként tért vissza és először láthatják előadását.

- A legutóbbi látogatásom óta egészen más lépték a rendezői szék, nem egyszerű egy meglévő darabot átadaptálni. Más a díszlet, a koncepció és a minőség is. Itt hatalmas színpadon alkottunk, nagyobb stábbal dolgoztunk, ami alatt a kórust és a táncosokat is értem - árulta el a Kisalföldnek a rendező.

Mészáros Tibor szerint a műfaji megfogalmazás - musical komédia - is megmutatja, miben más a színházi előadás a filmhez képest. - A szöveg és dalszöveg fordítást is Várady Szabolccsal együtt csináltuk, nagyszerű lett. Elképesztő örömmel és lelkesedéssel fogadták Győrben a darabot a zenészektől, énekesektől és a kórustól kezdve a színészeken át, a táncosokig. Olyan lüktetése, ritmusa van, ami nagyban meghatározza a szerepeket is. Vérbeli karakterformáló muzsikáról van szó - hangsúlyozta.

Profi csapatnak is kihívást jelentő próbaidőszak

- Sokszínű előadásra számíthatnak a nézők, ami színészileg is kihívás: nem egy zenés darab, amit jól el kell énekelni. Győrben kiválóan sikerült a szereposztás, a karakterek megtalálták a színészeket. Ráadásul arra is lehetőséget ad a művészeknek, hogy a muzikalitásuk mellett a győri közönség által jól ismert színészi kvalitásaikat is bővíteni tudják. Profi és összeszokott csapattal dolgozhattam együtt, de ez nem csak a színészekre vonatkozik, hanem a tánckarra, a kórusra és a zenészekre is. Mégis tartogatott számukra újdonságokat és kihívást a próbaidőszak. A jó hangulatú és feszített főpróbahét után várjuk izgalommal a közönséget - zárta Mészáros Tibor.