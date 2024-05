Izgalmas napokon van túl a mosonmagyaróvári Okay Dance tánccsoport. A horvátországi Porecben a Dance Star világbajnokságon jártak, ahol 18 ország 4500 táncossal képviseltette magát. Az Okay Dance három csapattal indult: a Mini formáció aranyérmes lett (a felvételen). A Children formáció hetedik helyen végzett. Az Okay Dance felnőttcsapata tizennégy ellenfelet maga mögé utasítva, éppen lecsúszva a dobogóról a 4. helyen végzett.