Alapításának 35. évfordulóját ünnepli idén a Kapuvár Néptáncegyüttes. 1989-ben az akkori szövetkezeti együttesből vált ki a csoport és kezdte meg működését Molnár Imre "Monek" vezetésével. Otthonra a Művelődési Központban találtak a táncosok. Először Kapuvári Néptánc Egyesület néven szerepeltek, majd a Rozmaring nevet vették fel. További sorsukat Csitei Gábor idézte fel, aki 2001 óta vezeti az együttest.

Gálaműsorral ünnepelte alapításának 35. évfordulóját a Kapuvár Néptáncegyüttes. A néptánc fontos a városban. Fotó: Németh T. Ferenc

- 1991-től Simon András és Simon Andrásné voltak a vezetői, majd Göndöcs Ferenc vette át az irányítását. 2001-ben az önkormányzat úgy döntött, hogy a városban egy néptánccsoport fenntartását biztosítja, ezért összevonták a szövetkezetit a Rozmaringgal és azóta Kapuvár Néptáncegyüttesként tevékenykedünk-mondta Csitei Gábor. - Az együttes megfordult Európa szinte valamennyi országában. Részt vett különböző fesztiválokon, minősítőkön és a többszörösen kiválóan minősült hagyományőrző együttesek sorába emelkedett. Legfőbb célunk ugyanis a kapuvári és a rábaközi hagyományok bemutatása, átörökítése. Több táncosunk kapott az évek során szólótáncos díjat és megkaptuk a Kiemelten Nívódíjas elismerést is.

Néptánc és iskola

Csitei Gábor 2002-ben létrehozta a Dr. Barsi Ernő Művészeti Iskolát, ami biztosítja az utánpótlást, hiszen több száz gyerekkel foglalkoznak az intézményben nem csak Kapuváron, hanem a kihelyezett tagozatokon is. A Kapuvár Néptáncegyüttesnek jelenleg 34 felnőtt tagja van és működtetik 35 taggal az ifjúsági csoportot is. A jubileumot gálaműsorral ünnepelték meg, melyen két kitüntetést is átadtak. Az együttes az önkormányzattól megkapta a Kapuvár Városáért Emlékérmet, Csitei Gábor pedig a Kiváló Közművelődési és Művészeti Munkért Pátzay Pál kitüntetést.

- Nagyon jó érzés, hogy kivívtuk a város vezetésének, illetve a város lakosságának elismerését. Az együttessel mind belföldön, mind külföldön jó hírét visszük Kapuvárnak, a Rábaköznek, illetve Magyarországnak. A Pátzay díj ugyan nekem szól, amivel az elmúlt több mint húsz éves munkámat ismerte el a város, de mindenképpen a közösség értékelését is jelenti. A közművelődésért és művészeti munkáért járó kitüntetés ugyanis azt is tükrözi, hogy milyen színvonalon működik a Kapuvár Néptáncegyüttes. Ez a díj a közösségé és valamennyi munkatársamé is, akikkel együtt dolgozunk a néptánckultúráért.

A táncpedagógus a néptánc jelenlegi helyzetéről kérésünkre kifejtette: mindig vannak nehézségek, amiken túl kell lépni. Kapuváron nagy előnyt jelent, hogy működik a művészeti iskola, ami intézményi hátteret ad az együttesnek. Biztosítja a próbatermet, a ruhatár elhelyezését és a működés mindennapi feladatait segíti. Ma már az iskola és az együttes elválaszthatatlan egymástól. Nehézséget Csitei Gábor szerint az az értékválság jelent, ami az egész világra, a társadalomra jellemző manapság.

Rendezvények, vendégszereplések

- Annak ellenére, hogy sok gyerek jár hozzánk táncolni, komoly energiát kell arra fordítanunk, hogy a fiatalokat egy egészséges értékrend mentén tudjuk vezetni. A normál emberi értékrendre gondolok. Mindent megteszünk azért, hogy ezeket az értékeket megmutassuk nekik és átadjuk. Szerencsére kiváló szakmai csapat dolgozik mindezekért. 2019 óta erősítik művészeti vezetőként az együttest Gálik Gábor és Gálik Klaudia, akik hivatásos táncosok voltak. Velünk van művészeti munkatársunk, Kukucs Eszter, aki szintén kiválóan látja el feladatát.

A közelmúlt jelentős fellépései közül Csitei Gábor kiemelte a Németországban rendezett nemzetközi folklór fesztivált, az ifjúsági együttes ausztriai szereplését egy nemzetközi fesztiválon, illetve a budapesti Hagyományok Házában tartott Élő örökség gálát. A vendégszereplések mellett számos rendezvényt is szerveznek Kapuváron. Ezek közül is kiemelkedik a Szent Anna-napi búcsú. Ez a Szent Anna templomban viseletes misével kezdődik, majd a város főterén járják el a verbunkot. Idén különlegessé lesz, hogy a programon rész vesznek az együttes korábbi táncosai is, így az egykori és jelenlegi tagok közösen táncolnak a szentmise után.