A régi Sopron szépségei címmel nyílt Autheriedné Hannibal Gizella miniatűr városképeiből kiállítás a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ első emeleti aulájában.

Kiállítás nyílt Autheriedné Hannibal Gizella miniatűr festményeiből a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ első emeleti aulájában. Fotó: Szalay Károly

A szülőhazát jelképezték

- A Sopronhoz való kötődés szimbólumai ezek a festmények. Az egyik látogató mondta, és nagyon igaza van, hogy sugárzik a képekből az alkotónak a város iránti szeretete. A régi Sopron legszebb részeit, utcáit, tereit, házait örökítette meg Autheriedné Hannibal Gizella. Sokan azért vásárolták annak idején a képeket, hogy ajándékba adják a kitelepített, vagy a városból elszármazott rokonaiknak, ismerőseiknek. Nagy örömet okoztak velük, mert ezek a miniatűrök jelképezték nekik a szülőhazát - mondta Szabó Attila, a kiállítás ötletgazdája és egyik szervezője.

A maga korában igen népszerű volt Autheriedné Hannibal Gizella (1881-1978), de az utókor méltatlanul elfelejtette. Majdnem ötven év telt el a halála óta és még nem volt önálló kiállítása.

A kiállítás mindenkihez szól

- Örülök, hogy ezt a hiányosságot most sikerült pótolni. Kérem az idősebbeket, hogy mutassák meg a gyermekeiknek, unokáiknak is ezt a kiállítást, hogy ők is beleszippantsanak a régi Sopron hangulatába. A régi, kedves városképek május 10-ig ingyenesen megtekinthetők a ház nyitva tartási ideje alatt. Akár iskolai csoportoknak is lehetne közös programja a tárlatlátogatás - tette hozzá Szabó Attila.

A kiállítás anyagát, mintegy harminc képet magánszemélyek adták kölcsön, hogy mások is megcsodálhassák azokat. A miniatűr festmények mind-mind a város egy-egy részletét, meghitt hangulatát örökítik meg.

Mint azt korábban megírtuk, Hannibal Gizella a müncheni képzőművészeti akadémián szerzett diplomát. Férje, a bánfalvi mozi tulajdonosa, Autheried Kamilló volt, aki a II. világháború alatt egy légitámadásban meghalt. Gizella nagyon szép miniatúrákat festett Sopronról, a háború után ezek értékesítésével egészítette ki jövedelmét.