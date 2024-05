Sok esetben magánszemélyek keresik meg az intézményt, mert olyan értékes tárgyuk van, amelyet vásárlásra kínálnak. Emellett a múzeum régi dokumentumokat, műtárgyakat forgalmazó aukciósházaktól, galériáktól is szerzeményez. Igazi kincsek ezek, amelyek a történelemről árulkodnak.

Igazi kincsekhez jut minden évben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. Felvételünkön Bereczki Cintia az intézmény munkatársa, és Székely Zoltán igazgató. Kezükben a nemrég vásárolt színes, szecessziós ólomüvegablak, és Pandur József, a két világháború közötti győri festészet egyik jeles alakjának zsánerképe.

Fotó: Csapó Balázs

Az intézmény muzeológusai – művészettörténészek, a történészek, a fotógyűjtemény kezelői, néprajzosok – folyamatosan figyelemmel követik a piacot, az aukciósházak kínálatát, amelyek igazi aranybányák számukra. A műtárgygyarapításra, a vásárlásokhoz a múzeumnak külön keret áll rendelkezésre. A műkereskedelemből vásárolt műtárgyaknak szabott ára van. Ez esetben adásvételi szerződéssel bonyolítható le az üzlet. Így jutott hozzá a múzeum nemrég Pandur József, a két világháború közötti győri festészet egyik jeles alakjának szép zsánerképéhez.

Igazi kincsek az új szerzemények

– Ilyen volt Hauzer György ezüst emlékserlege is. Hauzer igazi „aranyembernek” számított a dualizmus időszakában, hisz egyszerre volt sikeres vállalkozó, tűzoltóparancsnok és városi képviselő. Emellett számtalan egylet – ahogy ma mondanánk: civil szervezet – tevékenységében is részt vállalt. Hauzer huszonöt éves tűzoltói pályafutását nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelték annak idején a városban. Ennek keretében adták át ezt a serleget. De vásároltunk győri épületből származó, színes, szecessziós ólomüvegablakot is. A tárgyak különböző árakon vásároltuk, más-más összege van a festményeknek, vagy egy üvegablaknak – fogalmazott lapunknak Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója.

Ugyancsak műkereskedelemből vásárolták meg Noisser Richárdnak az 1848-ban, 19 alkalommal megjelent szatirikus kiadványának a múzeum gyűjteményéből hiányzó darabjait is, amelyek a forradalom győri történetéről mesélnek. Hasonlóképp gyarapodott az intézmény Skopáll József, Glück József és más győri fotográfusok vizitkártyáival, portréfotóival.

Hauzer emlékserlege

Skopáll József és Glück József gyűjteménye

Különleges ezüstfésű

A helyi értékeket keresik

– A múzeum emellett aukciókon is részt vesz, ahol szintén a győri vonatkozású darabokat keressük. Az árverések különösen izgalmasak, hisz ha több érdeklődő is van a tárgyra, akkor a licit során egymásra ígérnek és a végén az viszi el, aki a legtöbbet ajánlott érte. Sajnos több olyan alkalom is volt az utóbbi időben, amikor nem sikerült megszereznünk a kiszemelt műtárgyat. Ilyen volt Szily János győri kanonok 18. századi tézislapja, amiről az aukcióig azt sem tudtuk, hogy létezik. A licit után végül Nemzeti Múzeumé lett a darab – részletezte az igazgató.