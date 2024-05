A kiállítást vasárnap délután Lévai Anikó, Magyarország miniszterelnökének felesége nyitotta meg, amelyen valamennyi alkotó is részt vett a soproni városvezetés, valamint a város országgyűlési képviselői mellett.

Az igazság hogy, rég jártam Sopronban, de nagyon örülök, hogy itt lehetek Magyarország nyugati részének legszebb, leghűségesebb városában. Ugyan nem vagyok műszakértő, de az alkotás öröme része volt a gyermekkoromnak, hiszen egy művésztelep mellett nőttem fel. Az itt bemutatott művek pedig remekül reflektálnak a világra, a korra, a környezetre, amiben élünk

- osztotta meg gondolatait Lévai Anikó.

Bereczki Kata, Bukta Imre, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter - a hét művész mindegyikéhez sok éves, szoros kapcsolat fűzi a SopronFest szervezőit. A csoportos kiállítás szerkesztésekor az alkotók maguk dönthettek arról, hogy a hűség témájához kapcsolódva válogatnak-e a már létező műveik közül, vagy erre az alkalomra új alkotásokat készítenek. Weiler Péter például egy teljesen új kollekcióval érkezik. A képein megjelenő művészek mindegyike külföldön lett igazán sikeres, de mindvégig büszkén vállalták, hogy magyarok, és tartották a magyarsággal, az óhazával a kapcsolatot. Hűségesek maradtak az országhoz, még ha nem is éltek itthon. Ef Zámbó István és Bukta Imre egy-egy egészen egyedülálló válogatást mutat be, amelyben évtizedekkel ezelőtt született, ritkán látott alkotások éppúgy helyet kaptak, mint néhány ikonikus remekmű eredeti példánya. Sibitka Panni – rá jellemző módon – belső terekre koncentrált, elsősorban a fürdőszobák ragadták meg most is a fantáziáját. „Fontos, hogy saját magunkhoz hűségesek legyünk, elfogadjuk a nehézségeinket és szeressük önmagunkat” – mondja a művész. Bereczki Kata az emlékeihez hűséges – ahogyan fogalmaz. Lehet az egy tárgy, egy autó, a hazánk, a családunk. Ezeket az emlékeket eleveníti fel a SopronFest ART keretében kiállított képein, Soós Nóra és Labrosse Dániel pedig régi és új alkotásokkal jelenik meg a Liszt Központ Munkácsy termében.