Horváth Enikő Sára bv. alezredes, vagy ahogy a színházban és néhányan már a börtönben is szólítják: HES – ének-zene tanár és egyházzenész szakon végzett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Huszonnégy évvel ezelőtt csatlakozott a büntetés-végrehajtáshoz, de az énekléssel egyenruhásként sem hagyott fel. A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fegyelmi és nyomozó tisztje 14 éves kora óta tanul magánéneket, több mint tíz éve vállal fellépéseket előadóművészként, hét és fél éve énekel a Soproni Petőfi Színház zenés darabjaiban, néhány előadásban pedig korrepetitorként segíti a színészek munkáját. Énekel a soproni Fidelissima Vegyeskarban, a Concentio kamarakórusban – az előbbiben lányával együtt –, és karnagyként vezeti a fertőrákosi Német Dal- és Kultúregyesület kórusát.

Enikő nem először játszik a Soproni Petőfi Színház színpadán, de akik látták, állítják: a nemrég bemutatott Csókos asszonyban szomszédasszonyként és Linzernéként is valósággal ragyog a színpadon. Ráadásul ebben az operettben lánya, a gimnazista Luca is szerepel, Enikő pedig nemcsak szereplőként, de korrepetitorként is részt vett az előadás létrejöttében.

Enikő 2015-ben állt először nagyobb színpadon: egy kecskeméti produkcióhoz, a német nyelven előadott Marica grófnőhöz kerestek kórustagokat, ő a Fidelissima Vegyeskar révén került képbe és énekelt négy alkalommal a soproni Aréna színpadán. Másfél év múlva a Soproni Petőfi Színház My fair lady előadásához magas szoprán hangra volt szükség, az előadás korrepetitora Enikőt kérte fel, ő pedig a 2017. áprilisi premieren meghajolva már érezte, hogy végleg beszippantotta a színház… Nyárra meg is érkezett a következő felkérés: a soproni színházból már jól ismert Zsadon Andrea-Szolnoki Tibor páros a fertőrákosi barlangszínházba tervezett előadáshoz kérte fel – egyrészt közreműködőnek, másrészt a kórus szervezését is rábízták.

Mivel a soproni színház repertoárján minden évben szerepel zenés darab, Enikő számára folyamatosan adódott feladat: nemcsak kórustagként és „epizódszereplőként” járult hozzá egy-egy előadás megszületéséhez és sikeréhez, de másfél éve korrepetitorként is számítanak rá. 2019 óta a színház aulájában és honlapján is a társulati tagok között látható a fotója. Szerepelt A víg özvegy, az Egy éj Velencében, a My fair Lady, a Cigányprímás, a Hamupipőke, a Bál a Savoyban, az És mégis élünk és a Csókos asszony előadásokban, utóbbi, továbbá az Isten komédiása, A vén bakancsos és fia, a huszár, a Legyetek jók, ha tudtok című darabok létrejöttét korrepetitorként segítette.

Enikő számára külön öröm, hogy lányával, a Zeneakadémiára, majd énekesi pályára készülő, a soproni színház előadásaiban korábban gyerekszereplőként többször közreműködő Lucával az énekkar után immár a színházban is közösen szerepelhet: a Csókos asszonyban is mindketten színpadon vannak, már Luca is belenőtt a felnőtt énekkari művészek sorába.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön sajtóreferensi feladatokkal is megbízott fegyelmi tisztjének mára abban is nagy rutinja van, hogy a színházi teendőit összeegyeztesse hivatásával. Előfordul, hogy munka után egyenesen a színházba rohan, hiszen egy esti szerepléshez már 16.30-kor a fodrászszékben kell ülnie – olyankor este 11 óránál nem nagyon ér haza hamarabb. A próbaidőszak egy részében – a próbák időpontjától függően – és a főpróbahéten pedig általában szabadságon van, de a szünetekben akkor is a telefonjára pillant...

Az alezredes asszonyt elöljárói és kollégái is láthatták már előadóművészként, hiszen a büntetés-végrehajtási szervezet rendezvényein is gyakran énekel. Legutóbb a március 15-ei központi ünnepséget színesítette a soproni licistával, Földesi Bendegúzzal közös fellépésével, és az IPA tagjaként a szervezet rendezvényein is többször szerepel.

– Imádok énekelni – summázza Enikő, és aki látta, hallotta már szerepelni, az tudja, hogy ebben a kétszavas kijelentésben nincs semmi színpadi túlzás. HES tényleg imád, és tud is énekelni.