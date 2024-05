– Az eltelt több mint négy évtizedben folyamatosan nyomon követtem a székesegyház változásait. Miként változott, újult meg. Középiskolás koromból vannak emlékeim a korabeli templomról, mivel ekkor a mai egyházmegyei könyvtár épülete középiskolai kollégiumként működött és laktak itt osztálytársaim. Titokban sikerült bejutni a könyvtár dísztermébe is. Negyed évszázada van lehetőségem a Győri Egyházmegye kincseit fényképezőgépemmel felfedezni, megörökíteni. Több évtizedes vágyam teljesült be, mikor felkértek erre a munkára. Köszönöm, hogy most a falakon egy szívemhez közel álló válogatást mutathatok be a megújult Győri Székesegyházról.

Az eseményen közreműködött Kiss Gergő, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója orgonán.