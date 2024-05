- Vaszaron alakultunk öt évvel ezelőtt nótákat kedvelő férfiakból - mesélte Enyingi Szabolcs, az esemény szervezője, - Együtt énekelgettünk időnként, majd a környező települések szereplésekre hívtak bennünk. Ezeken a helyeken újabb nótás kedvű barátokat ismertünk meg, akikkel bővítettük a nótakörünket.

Így született meg a „Hétfalu legényei nótakör”.

- Tovább gondolva mindezt, egyfelől a 100 tagú cigányzenekar adta az ötletet, másfelől az a gyermekkori élményem, amikor nagy ünnepeken a templom megtelt és a gyülekezet közös éneke milyen szép is volt. Ezek együtt késztettek arra, hogy próbáljuk meg, milyen szépen szólna egy nagy együttestől a legszebb magyar nótákból egy válogatás. Ezért szeretnénk alakítani egy 100 tagú férfi, 100 tagú női és 100 tagú néptáncos együttest közös produkcióra. A célunk ugyanaz, mint a hozzánk hasonló amatőr nótaköröknek, hogy népszerűsítsük a magyar nótát, segítsük újraéleszteni, a magyar nóták szépségét minél több emberrel megismertetni, mindezek mellett új nótás barátokat szerezni. Erre találtuk ki ezt a formát, hogy egy kicsit talán különlegességnek számít és tovább bővíthetnénk a nótakedvelők táborát - mondta Enyingi Szabolcs.

- Első lépésként a férfi részlegét alakítottuk meg, és már közös próbákat is tartottunk. Az első műsorunkat a már említett időpontban tartjuk. A műsor délelőtt 10 órakor kezdődik közös énekléssel, majd minden meghívott nótakör külön bemutatkozik egy 10 perces műsorral. Ezt követően áll fel mind a 100 tag újra és a második nótacsokrot is elénekeljük. A dalokat közösen állítottuk össze. A zenei kíséretet Greznár Zoltánék zenekara szolgáltatja, akik kiegészülnek még citerásokkal és egy rég elfeledett hangszerrel. Abban az esetben, ha a fellépés sikeres lesz, a következő lépésben már az asszonykórust is megszervezzük és a néptánc csoportot is.

Van még egy álmunk, hogy egyszer a 100 tagú cigányzenekar húzza a nótáinkat.

Az eseményre várják a nótakedvelőket.