A Győri Művészeti és Fesztiválközpont tavaly hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a város zenei tehetségkutató versenyét, a Színpadra fel-t. A sikert követően idén ismét várják énekesek, zenészek jelentkezését, műfaji megkötés nélkül.

„Színpadra fel – A zenei tehetségkutatóra várják már a jelentkezéseket. Felvételünkön Marton László, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója és Pálfi Bogi, a Honey Jeans frontembere, aki idén a zsűriben, és mentorként is segít majd a résztvevőknek.

Fotó: Csapó Balázs

– Tavaly minden várakozásunkat felülmúlta a jelentkezők száma, és olyan rendezvényt sikerült megszerveznünk, amire sokan emlékeznek ma is. Újdonság lesz idén a zsűri összeállítása személyük egyelőre titok, viszont annyit elárulhatok, hogy vármegyénkben ismert, és országos előadóművészek is alkotják. Úgy, ahogy a tavalyi tehetségkutató győztesének, a Honey Jeans-nek a frontembere, Pálfi Bogi is a zsűriasztal mögé ül idén, és mentorként is segít majd a résztvevőknek –fogalmazott lapunknak Marton László, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója.

Hozzátette: számos tehetség van a városban, akik csak arra várnak, hogy bemutatkozzanak. Aki zenél, annak számos lehetősége van a mai világban, a vetélkedővel szeretnénk mi is tehetségeket akarunk támogatni, felkarolni őket, lehetőséget adni számukra.

A Színpadra fel! zenei tehetségkutatóra a 14 év feletti, Győr-Moson-Sopron vármegyei énekeseket és zenészeket, valamint idén lemezlovasok jelentkezését is várják, amit a szinpadrafel.hu weboldalon lehet megtenni. A május 31-ig beérkezett nevezéseket és a produkciókat a magyar zenei élet ikonikus alakjai bírálják el, a döntőt a jótékonysági Rotary Fröccsnapok keretében rendezik majd meg július 20-án, a Dunakapu téren. Ezt idén rögzíteni is fogják, valamint élőben is követni lehet majd az interneten.

A közönségnek is nagy szerepe lesz majd a döntőbe juttatásnál. A tavalyi győztes, a Honey Jeans a 2023-as siker óta profi videóklippet forgathatott.

– Az elmúlt egy évben rengeteg minden történt velünk, nagy löketet adott számukra, hogy tavaly megnyertük a vetélkedőt. Profi videóklip forgatást kaptunk fődíjként a város jóvoltából, ami napokon belül el is készül majd. Nagyon élveztük a forgatást, a klip látványos videó és hang technikával készült. A belső terek mellett Győrt bemutató felvételek is vannak benne, csoda szép helyszínekkel – mondta el lapunknak Pálfi Bogi a Honey Jeans frontembere.

Hozzátette: zsűriként furcsa lesz számomra a tehetségkutató, mert már megtapasztaltam azt, amin a versenyzők végig mehetnek a jelentkezéstől, akár egészen a döntőig. Mentorként, tanácsaimmal is segíteni fogok a résztvevőknek, helyi zenészekkel, énekesekkel. A város gazdag tehetségekben, kiváló zenei iskolák is vannak, olyan fiatalokkal, akik ugyan még nem tudják, de megértek már a színpadra.

Színpadra fel – Mutatjuk a tavalyi döntő néhány emlékezetes fotóját: