Azahriah, aki közterületi szobor-széket is kap a szervezőktől és a Halott Pénz az év első felében csak itt ad koncertet, Korda György és Balázs Klári pedig elsőként jelentette be, hogy a jubileumi koncertturné kiemelt állomásaként a Lővér Nagyszínpadon lépnek fel. A Lővérekben a koncertek közben egy 30 méter magas toronyból csúszhatnak végig a terület fölött a közönség arra vállalkozó tagjai, de az óriáskerék tetejéről is megcsodálható a panoráma. A SopronFest keretében egy új erdő is születik, amelyben Áder János volt köztársasági elnök is aktív szerepet vállal. A Hűség Városa című csoportos kiállítás mellett a belvárosban működő művésztelepen neves művészek óriási szív alakú alkotásokat készítenek. Trabantokkal és vezetett túrákkal lehet felkeresni az egykori Vasfüggöny nyomvonalát, de még a sopronkőhidai Börtön is programmal várja a vendégeket.

A SopronFest, Magyarország legújabb fesztiválja zászlajára tűzte, hogy a teljesség igényével mutatja be az adott év könnyűzenei koncertkínálatát: a legaktuálisabb nevektől az élő legendákig. Ennek megfelelően a Lővérekben szabadtéri színpadok és programhelyszínek épülnek, illetve két olyan produkció is koncertezik, akikkel sehol máshol nem találkozhatunk: Azahriah és a Halott Pénz csak itt vállalt fellépést az év első felében.

Friss hír, hogy a 85 éves Korda György és Balázs Klári a születésnapi élő turné keretében ugyancsak elfogadta a SopronFest meghívását a Lővér Nagyszínpadra.

A pünkösdi hosszú hétvégén többek között Majka, Dzsúdló, Beton.Hofi, a Follow the Flow, a Quimby, Kruder & Dorfmeister páros és Sigma is koncertet ad a Lővérekben, ahol az Alle Farben tűzijátékos opening show-ja indítja el a pünkösdi hétvégét az erdő széli csodás helyen. Napközben pedig a Fő téren a Tűztorony tövében a Soproni Sörnapok színpadán mások mellett Demjén Ferenc, a Csík zenekar, a Punnany Massif és a Kraak & Smaak is színpadra lép. Ugyanitt a nulladik nap két főszereplője a Kispál és a Borz és a Necc Party.

Telekom PodcastFest: komoly témák és szórakoztató beszélgetések hét helyszínen

Áder János Steigervald Krisztiánnal, Puzsér Róbert Sebestyén Balázzsal, Kadarkai Endre Ördög Nórával, Tóth Gabival és ByeAlexel, az Index csapata a 70 éves Eperjes Károllyal beszélget. A „Dumadélután” keretében Fábry Sándor, Dombóvári István és Szabó Balázs Máté lép színpadra, Hajós András és Linczényi Márk pedig szokás szerint egy Problémát elemez.

Hét helyszínen zajlanak a SopronFest podcast-beszélgetései és előadásai, szórakoztató és igazán komoly témák egyarát terítékre kerülnek. Az utóbbiak között érdemes kiemelni az UNICEF és a SopronFest #nenézzfélre kampányát, amelynek keretében az iskolai bántalmazás, a bullying kérdéséről beszélgetnek szakemberek és ismert vendégek. A neves galerista, Einspach Gábor a „Nem halok meg!” című filmjének bemutatása után Radnai Péterrel beszélget a főszereplő rákkal folytatott sikeres küzdelméről.

„Hol a boldogság mostanában?” – így szól Tari Annamária legutóbbi könyve, amelyben a mesterséges intelligencia, a digitális világ okozta kihívásokat elemzi. A Soproni Egyetemen megrendezett beszélgetésen a szerző mellett Nánási Pál, Szabó Béla és Weiler Péter vesz részt. A Semmelweis film kapcsán a rendező, Koltai Lajos és a főszereplő, Vecsei H. Miklós érkezik a Hűség Városába. A Magenta Podcast vendége pedig a SopronFest exkluzív fellépője, a Halott Pénz lesz.

SopronFest ART: 30 kiállítás egy időben

A városban közel harminc ART-program várja az érdeklődőket. „A Hűség Városa” című csoportos tárlaton a neves művészek – Bukta Imre, Bereczki Kata, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter – nemcsak kiállítanak, hanem a helyszínen alkotnak is. Három napon át a Várkerületen találkozhatunk velük, miközben a hatalmas szív alakú kompozíciókat készítik. Ezek az alkotások a SopronFest után helyi tulajdonosaikat keresik, a művekből származó bevételből pedig a művészek által megjelölt ügyeket támogatják. Szintén a Várkerületben, a WAMP kortárs design vásár kitelepülésén magyar tervezők termékei közül válogathatunk. A Soproni Egyetemhez tartozó Esterházy Palota-Erdészeti Múzeum a belvárosban már a warm-up napokban megkezdi az ARTprogramok sorát a SopronJÓLFest művészeti, családi programmal. Az ismert soproni orvos-fotóművész, Dr. S Kárpáti György a SopronFest felkérésére kerékpáros túráinak különleges fotóit állítja ki a Kárpáti malomban. Csoportos tárlattal készül a FidelissimArt

csapata, Nánási Pál pedig a mesterséges intelligencia segítségével „létrehozott” alkotásait mutatja be. A Magyarázat mindenre című film Képek, szavak című kiállítását a rendező, Reisz Gábor nyitja meg. A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület egyedülálló kollekciója máshol nem létező módon nyújt keresztmetszetet a kortárs iparművészeti alkotások galaxisában. A Hybridart Management által szervezett Wood Wide Web: Láthatatlan kapcsolódásaink című csoportos kiállítás számos izgalmas kérdést jár körbe: hogyan tudjuk fenntartani és növelni az élet minőségét anélkül, hogy veszélyeztetnénk a helyi, a nemzeti és a globális környezetünket.

A SopronFest ART programjai szinte felsorolhatatlanok. A szervezők azt ajánlják, akár a honlapot, a műsorfüzetet tanulmányozva, akár a Múzeumnegyedben, a Liszt Központban, vagy a belvárosban barangolva érdemes felfedezni a szívünkhöz közelálló művészeti programokat.

SopronFest Gourmet

Zenés élményfőzés, rendhagyó vidéki villás brunch, vegán vacsoraest, Michelin- csillagos séfek, kiváló borok, prémium kávék és szakmai beszélgetések a SopronFesten. Május 11. és 17. között Sopron 12 étteremében és vendéglátóhelyén 27 gourmet program várja a vendégeket. Többek között a városba látogat és ide teszi át a konyháját Gianni, Bíró Lajos, Mautner Zsófia, Szabi a pék és Jahni László, a balatonszemesi Kistücsök séfje, a helyi gasztro színtérből pedig Harrer-Abosi Beatrix és Erhardt Zoltán is izgalmas menüvel készül. A fesztivál területén pedig miközben a koncertekre várunk, az ország legjobb Food Truck konyháinál falatozhatunk, amelyeket a Street Kitchen hívott meg a SopronFestre.

A Lővérekben működő Poncichter Negyed a Magyar Bor népszerűsítésére hivatott, ennek megfelelően a neves soproni borászatok és termelők személyesen kínálják is termékeiket. Ezt e helyszínt minden nap a Soproni Fúvósok koncertje nyitja.

Jazz és irodalom

A SopronFest ideje alatt a kortárs irodalmi élet krémje is ellátogat a hűség városába. Grecsó Krisztián: Egy életem című programjának a sopronbánfalvi Kolostor Hotel kertje ad otthont. A Líra Irodalmi Teraszon meghallgathatjuk Parti Nagy Lajos, Nyáry Krisztián, valamint Erdős Virág beszélgetését, Szendrő Csaba pedig az #Olvasni Szabad, olvasást népszerűsítő programjával érkezik. Az irodalmi beszélgetések tökéletes kiegészítő programjai lehetnek a Magyar Jazz Szövetség által delegált zenekarok koncertjei. A jazz és irodalmi programok fő színtere a Kultúrpresszó teraszán felállított kisszínpad lesz, de a könyvek világát kedvelőinek érdemes ellátogatni a Cédrus Könyvrakatérbe, valamint a Széchenyi István Városi Könyvtárba is, ahol szintén izgalmas programokkal készülnek. Vecsei H. Miklós és zenekara, a QJÚB Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján készült koncertszínházi előadása is látható lesz.

Fenntartható fesztivál

A szervezők nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a SopronFest fenntartható fesztiválként legyen jelen a hazai kínálatban. Céljuk egy „emberi léptékű” méret kialakítása, amely minden alkalommal megtölti a városban rendelkezésre álló szálláshelyeket és nagy forgalmat ígér a helyi vendéglátóknak. Ugyancsak cél, hogy az alvállalkozók kiválasztásakor előnyt élvezzenek a régió vállalkozásai. Kiemelten támogatják a helyi gazdaságokat és termelőket, legyen szó dekorációs eszközökről, színpadtechnikáról, vagy éppen az ételárusok alapanyagairól - amit csak lehetséges, helyi partnerekkel együttműködve teremtenek elő. alapanyagairól - amit csak lehetséges, helyi partnerekkel együttműködve teremtenek elő. A Soproni Egyetem, mint a fenntarthatósági világranglisták kiemelkedő szereplője idén is támogatója és stratégiai partnere a SopronFestnek. A felsőoktatási intézmény nemcsak programoknak ad helyet, de a

Soproni Egyetem diákjai dolgoznak majd szervező és lebonyolító pozíciókban a fesztivál idején. Mind a dolgozók, mind a látogatók számára többivókúttal készülnek, ezzel is csökkentve a palackozott víz mennyiségét.

Több helyen is részt vehetünk kiállításokon, workshopokon, edukációs programokon a fenntarthatóság jegyében, valamint a fesztivál keretein belül a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és Sopron Város egyedülálló városi minierdő létrehozásába vonja be a közönséget. A városra számos pozitív hatással lévő Miyawaki-erdő ültetésén a volt köztársasági elnök, az Alapítvány kuratóriumi elnöke Áder János is részt vesz. Emellett egy másik fenntarthatósági programra is fel kívánjuk hívni a figyelmet, mivel a hétvégén a KSZGYSZ által a “Környezet Védelméért” Oklevelet elnyert Compocity Kft. is, mint innovatív szemléletformálásban tevékeny hazai startup jelen lesz a Fesztiválon. A vendéglátás karbonlábnyomának csökkentése érdekében pedig bővített vegetáriánus és vegán kínálattal készülnek.

Soproni Egyetem a SopronFest programjában

A Soproni Egyetem idén is fontos stratégiai partnere a SopronFestnek. Az egyik legnépszerűbb jegytípus, a Diákbérlet névadója a Soproni Egyetem. A csodálatos, természetközeli helyszínen, a Botanikus kertben részt vehetünk a Madárbarát családi napon, a campus kertjében található impozáns Ligneum épületében pedig meghallgathatjuk Ürge-Vorsatz Diána klímakutató előadását, vagy a Trollfoci és Hrutka János beszélgetését. De ugyanitt az egyetem szervezői koncerttel egybekötött sörkóstolóra is invitálnak a Söralátét program keretein belül. Az Esterházy Palota Erdészeti Múzeumban festői kavalkád vár a SopronJólFest program keretin belül, de itt lesz Kovácsovics Fruzsina és a Rutkai Bori Banda gyerekeknek szóló koncertje is.