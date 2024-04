- A kiállításban megjelenő kőfaragványok az adott időszakból származnak és különböző módon kerültek a Soproni Múzeum gyűjteményébe - kezdte Nemes András.

Nemes András művészettörténész vezetésével tekinthették meg az érdeklődők a kiállított kőfaragványokat Fotó: Szalay Károly

Van olyan, amelyeket egy-egy műemlék helyreállítás során a falakból bontottak ki, és így váltak műtárggyá. Olyan faragványt is találunk a kőtárban, amelyeket Csatkai Endre és Szakál Ernő gyűjtött össze a II. világháborús bombázás során megsérült vagy összedőlt épületekből. Van egy jelentős anyag, amely az evangélikus, illetve Szent Mihály katolikus temető felszámolt síremlékeiből került a múzeumba

- tette hozzá.

- Mindegyik faragványnak más a sorsa, vannak olyan darabok, amelyek több helyet is megjártak, olyan is akad, amelyik három-négy helyen is megfordult élete során. Tulajdonképpen a Vándorszobrok cím is ezt takarja.