A Győri Innovációs Park a kutatások, a fejlesztések és az oktatás otthona. Az épületben kapott helyet a Széchenyi István Egyetem Design Campusa is, mely a formatervező, a tervezőgrafika és az építőművészeti egyetemi képzéseket koordinálja. A tavaly átadott létesítménynek azonban más feladata is van: kulturális fórumként hidat képez az egyetem és a város polgárai között. Ezt a célt szolgálja Nagy Ferenc fotóművész kiállítása is, amely a napokban nyílt meg az épületben.

Nagy Ferenc fotóművész képeivel Győr városa és a Széchenyi István Egyetem előtt tiszteleg.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere köszöntőbeszédében kiemelte: nagy öröm számára, hogy a művész tehetségének és munkájának eredményét a nagyközönség is megtekintheti. „Különleges hatása van ezeknek a képeknek, mert érzelmet sugároznak, és jellegzetes hangulatot adnak át. Kívánom, hogy minél több embert ragadjanak meg a részletek, és sokan legyenek kíváncsiak a fotók sugározta érzésekre” – mondta el.

Ágota Bernadett, a Design Campus igazgatója kifejtette, hogy a „Hommage fekete-fehérben” című tárlatot remélhetőleg több önálló alkotó, hasonló témájú kiállítása követi majd. „A fotográfia mint a design egyik közvetítő eszköze a Design Campus kurzusainak képzési tematikájában is megjelenik. Ez a kiállítás klasszikus értékeket képvisel és generációkon átívelő vizuális költeményként jelenik meg számunkra Nagy Ferenc jóvoltából” – fogalmazott.

A Győri Innovációs Park aulájában egy hónapon keresztül tekinthető meg a fekete-fehér alkotásokat bemutató kiállítás.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

A fotóművész 2015-ben tért át a magas szintre fejlesztett portréfotózásról és természetfotózásról az épített környezet témakörére. Képei Budapesten és Győrben, kiállításokon és állandó tárlatokon is láthatók, legnépszerűbb alkotásai a Győr épületeit és jelképeit bemutató fotográfiák. „Hommage fekete-fehérben: tisztelgés Győr városa és a Széchenyi István Egyetem előtt” című kiállítása monokróm mutatja meg a világot a művész szemén keresztül, portrék, természetfotók és városképek között kalandozva.

„Ez a kiállítás lehetőséget teremtett arra, hogy művészibb, válogatott anyagot mutassak be, ami nem egy témát követ. Két mottója van a kiállításnak: szívügyünk Győr és szívügyünk az egyetem” – hangsúlyozta a megnyitón Nagy Ferenc.