Muharay Elemér Nyugat-Európát megjárva, az 1930-as években kötelezte el magát a magyar népművészet és a közművelődés ügye mellett. Az ő szellemiségének és kulturális örökségének tiszteletére hozták létre a Muharay-díjat, amelyet minden évben egy csoportnak és egy személynek ítélnek oda. A díjat azok vehetik át, akik szervező- és alkotómunkájukkal, együttesi eredményeikkel példát mutatnak. A soproni Testvériség Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes a rangos elismerést a Sopron környéki „hienz” német népcsoport kultúráját megtartó-átörökítő tevékenységével érdemelte ki. Mindezen felül a díjátadón a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnökétől, Héra Évától kiválóan minősült oklevelet is átvehettek.

– A Muharay-díj számunkra nagyon sokat jelent és nagy megtiszteltetés. Amikor a szövetség elnökétől megtudtuk, hogy a 2023-as évben nekünk adományozzák az elismerést, mindannyiunknak könnybe lábadt a szeme, hiszen nem számítottunk rá. Ugyan a díjat már megkaptuk a szövetségtől a hatvanéves jubileumi gálánkra, a hivatalos ünnepségre csak most került sor – avatott be Csoltói József, a Testvériség Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes művészeti vezetője.

– Mivel hagyományőrző táncegyüttes vagyunk, ez azt is jelenti, hogy a saját közösségünk, településünk és környezetünk táncát profi módon kell tudnunk színpadra állítani úgy, hogy a mai követelményeknek is megfeleljen. Következetesen és a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon próbáljuk tevékenységünket végezni. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok megélése mellett a kutatómunkára és az utánpótlás-nevelésre. Ennek a sokoldalú feladatnak megvannak az eredményei is, mert nemcsak Sopronban vagy a megyében, hanem országos szinten is elismernek minket, ezért van az, hogy számtalan neves néptáncegyüttestől kapunk felkérést együttműködésre. Megtiszteltetés, hogy számolnak velünk, és tudják, az északnyugati határ szegletében van egy olyan műhely, ahol a német nemzetiségi táncok hagyományát magas színvonalon ápolják – részletezte Csoltói József.