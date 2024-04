Minden kész! Kiszellőztetve, felfrissítve várja a Hegykői Csipkeház a főszezont. A hungarikum höveji csipkék hófehéren ragyognak, a vázákban virágok, a tárlókban új meglepetések - május elsején új szezonját kezdi a több mint 250 höveji csipkét bemutató, gyönyörűen felújított és berendezett épület.

A Csipkeháznak otthont adó kétszáz éves épület mindig tartogat meglepetéseket.

Szeptember 30-án ért véget a főszezon a Hegykői Csipkeházban. Bár a tél sem múlt el teljes csendben, hiszen egyre több csoport keresi fel a házat a hideg hónapokban is, az ünnepnapokon pedig hagyományosan rendkívüli nyitvatartással és az ünnepkörhöz kapcsoló kiállításokkal és programokkal is fogadta vendégeit a Csipkeház. Az egyedülálló höveji csipkegyűjteménynek, Szigethy Istvánné "A bölcsőtől a szemfedélig" című kiállításának helyet adó kétszáz éves épület mindig tartogat meglepetéseket. A kemencés, tisztaszobás, az ősi magyar vidéki életet bemutató tárgyak között jó elidőzni akárhány éves is az ember...

A ház mögötti fűszer- és gyógynövénykertben már erejét gyűjti a nyári nagy színorgiára a számtalan növény. Mögöttük a pajta hőségben hűs, hidegben szélárnyékos menedéket nyújt, miközben a paraszti élet relikviáit is bemutatja.

A Csipkeház egészen szeptember 30-ig, keddtől vasárnapig, 11-től 17 óráig lesz nyitva. A szezont egy anyák napi minitárlattal is köszönti a bemutatóhelyet üzemeltető Szigethy Istvánné Csipkeház Alapítvány: a tárlókban régi újságok lapjairól köszönnek vissza édesanyák és gyermekeik.