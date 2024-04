A filmen tíz éve dolgoznak, de ha a kutatómunkákat is hozzávesszük még nagyobb szám jön ki. Az 1990-es évek nagy vonatjegy-hamisítási lázáról szóló Kék Pelikán, az első magyar gyártású, egész estés animációs-dokumentumfilm, ráadásul rengeteg humorral.

Podcast műsorunkban az író-rendező Csáki László arról beszélt, hogyan került a Győri Balett Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola szobrász szakáról a filmvilágba, majd miért vágott bele az animációs filmkészítésbe. Ács Zsuzsanna, a film kifestője a szakma rejtelmeibe és nehézségeibe is bevezetett minket.

Csáki László elárulta, hogy maga is vett hamis vonatjegyet, amit Domestossal mostak ki a valóságban is élő filmfőszereplők. A mozivásznon nem csak a hamisítók, de az ügy nyomozója, a MÁV munkatársai is sorra megszólalnak, és természetesen hallhatjuk azoknak a vásárlóknak is a megszólalásait, akik közül sokaknak az egész élete megváltozott azzal, hogy lehetőségük nyílt külföldre utazni.

Hallgassa meg!