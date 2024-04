- A bal oldalad sérült, és te jobbkezes vagy. A rajzoló kezed maradt ép.

- Igen, jobbkezes vagyok, tehát ilyen értelemben nagy szerencsém volt. Az agyvérzésem utáni nyolcadik héten már kerekesszékben ültem, ami fantasztikus érzés volt. Ülve, egy kézzel hajtottam magam, gurultam a folyosón, el tudtam menni gyógytornára, az ebédlőbe, újra embereket láttam, nem csak a mennyezetet. Engedélyt kaptam rá, hogy a feleségem behozza a rajztáblámat, és az ebédlőben kialakíthattam magamnak egy sarkot, ahol dolgozhattam.

- Mivel tesztelted magad? Mivel próbálkoztál, hogy kiderüljön, tudod-e még?

- József Attilát rajzoltam először. Döbbenten tapasztaltam, hogy bár tudtam, egy vonalat húztam, két vonal volt a papíron. Lassan megértettem, hogy kettős látásom van, három-négy milliméterrel odébb ugyanolyan vonalat húzott a szemem, mint a ceruzám. Aztán rájöttem, ha egy szemmel rajzolok, ez a probléma megszűnik. Ahogyan elfogadtam a kerekesszéket, úgy pillanatokon belül eldöntöttem, hogy akkor egy szemmel, felváltva rajzolok majd. De az eredmény lesújtó volt. Akkor éreztem először kilátástalannak az életem. Megrohantak az emlékképek az elmúlt évtizedekből, hogy mennyi munkába telt, mennyi áldozattal járt, míg azzá váltam, aki lettem. Akkor szembesültem azzal, hogy a rengeteg erőkifejtés, energia, szorgalom, akarat, amit megmozgattam a kölyökkori analfabetizmusomtól a középiskolai tanári diplomámig, az egyetemig, egy csapásra megszűnt létezni, és itt ülök egy kerekesszékben a semmivel. Megszűntem az lenni, aki addig voltam. Eközben jutott eszembe József Attila, aki nekiment Balatonszárszón a vonatnak. Úgy éreztem, ugyanolyan helyzetben vagyok, mint amilyenben ő volt, ugyanolyan elkeserítő, kilátástalan, jövő nélküli az életem.

Kis Péter öntesztelős kórházi József Attilája. Érezte, amit a költő érzett...

- Megfordult benned, hogy te sem csinálod tovább?

- Kórházban, kerekesszékben, mozdony nélkül még az sem olyan egyszerű. De iszonyatos viharok dúltak bennem arról, hogy mi lesz most velem. Milyen lesz a hátralévő életem? Csak azt tudtam, hogy rajz nélkül élhetetlen, hogy rajz nélkül, amit úgy gondolom, magas szinten űztem és tanítottam, aminek mindent köszönhettem, semmi sem vagyok. Ha elveszik a rajzkészségem, akkor gyakorlatilag megszűnök létezni. Csak ez járt a fejemben.

- Mi fordított át ebből a letargiából? Hogyan tudtál kimászni lelkileg ebből a helyzetből?

- Újra József Attila segített. Elhatároztam, nekiállok megint a portréjának, és úgy akarom lerajzolni, hogy tükröződjön róla azt a lelkiállapot, amit akkor érezhetett, amikor a vonatnak ment, ami éppen olyan lehetett, mint az enyém. Belelovaltam magam ebbe a szándékba. És a képek egyre jobbak lettek. Attila egyre inkább hasonlítani kezdett önmagára. Borzongató lett a végeredmény. És akkor jött a feleségem, mint mindennap, megállt az ágyam mellett, és megkérdezte: Péter, ma rajzoltál? Mondtam, hogy igen. És kiment az ebédlőbe a mappámért, előszedte a rajzaimat, és kis idő múlva jött csak vissza. Megállt a kórterem ajtajában, és azt mondta. Figyelj rám Péter! Minden rendben van. Menni fog. Ez a minden rendben van, menni fog, bennem azt jelentette, azt visszhangozta, hogy az életemnek mégis van értelme, és lehet folytatni, mert megvan a benzin, az üzemanyag ahhoz, hogy fölálljak, hogy mozgósítsam az utolsó csepp energiáimat, hogy megmutassam, föl tudok állni vert helyzetekből. Akkor is, ha minden barátunknak, orvosunknak az volt a véleménye, hogy ilyen agyvérzés után nem lehet visszatérni az azt megelőző élethez, a betegség minden fontosat múlt időbe tesz. A feleségem két mondata, hogy minden rendben van, menni fog, azt jelentette, hogy igenis tudok rajzolni megint. És már a kórházban folytatni tudtam új könyvem, a "Győröm, a régi" rajzait.

- Aki hisz a csodákban, annak mindez akár csodaként is értelmezhető.

- Nem is olyan kicsinek. Az orvosaim elmagyarázták, hogy az agyam belső állományában pattant el egy artériám, és hozott létre 32 milliméter átmérőjű vérlabdacsot. Ez csinált egy üregrendszert az agyamban, de mielőtt elérte volna a nyúltagyat, és meghaltam volna, megállt, és nyomtalanul fölszívódva eltűnt. Erre mondták, hogy ilyet még nem láttak, nem tudják, hogyan lehetséges. Valóságos csoda, hogy életben maradtam. Luterán Ferenc főorvos az én esetemet mesélte el az 50 gyógyító csoda című könyv szerzőinek is. Nem tette volna, ha nem érzi rendkívülinek a gyógyulásom.

Biztos voltam abban, hogy sikerülni fog

- Most pedig akár bot nélkül is jársz, ha éppen úgy adódik.

- Ez így van. Éppen ez adta az ötletet, hogy bekereteztük és a kórháznak ajándékoztuk a József Attiláról készült rajzaimat, az első macskakaparástól az utolsó döbbenetes portréig, hogy rakják ki a folyosóra, okulásképpen gyógyítóknak, hozzátartozóknak, betegeknek, hogy igenis mindig van fény az alagút végén, van remény, még a legelveszettebb helyzetben is, hogy van esélye a felépülésnek. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ez nem olyan alagút, amilyet az emberek sokszor emlegetnek. Ez függőleges, olyan, mint a pokol mélységes mélyén gyökerező kút, amiből foggal és körömmel kapaszkodva lehet csak kimászni. Állandóan a fénybe nézve, sokszor visszazuhanva, de újra és újra nekiállva, magunkat sem kímélve. A hozzátartozóknak elképzelhetetlenül nagy szerepük van a felépülésben, bennem is a család, a feleségem tartotta a lelket. Mindennap jött, dolgozott kettőnk helyett óriási erőket mozgatva meg. A laikusok optimizmusával kezelte a történteket, és ez nagyon jótékony hatású volt. Ugyanúgy hitt a gyógyulásomban, mint én, és komolyan föl sem merült benne a kórházban töltött öt és fél hónap alatt, hogy ez nekünk ne sikerüljön. És a barátok, akik hat országból látogattak, mindenhonnan hozták az üdvözleteket, a pozitív energiákat, és nemcsak a szavak szintjén, hanem szívből, őszintén.

- Sok mindent megpróbáltál a felépülésed érdekében. Mik voltak azok, amik leginkább hozzájárultak ahhoz, hogy újra egyre közelebb kerülj régi önmagadhoz?

- Azt mondom, hogy amikor emlékképeim sem voltak, és nem voltam önmagam, a saját akaratom ura, amikor nem volt központi irányítás, a sejtjeim akkor is tudták külön-külön, hogy küzdeniük kell. De akkor, amikor a József Attilára a feleségem rábólintott, megsokszorozódott az energiám, és százszázalékosan biztos voltam abban, hogy sikerülni fog. Sok minden kellett hozzá. Az orvosok, a gyógytornászok, az ápolók, a család és saját magam akarata. Emlékszem, hogy kézsebész barátom bejött hozzám többször, és mutatta, milyen gyakorlatot csináljak ötszázszor naponta. És éjszaka, amikor a többiek aludtak, nyomtam ötszázszor ugyanazt a tornagyakorlatot. Öt és fél hónap után kerekesszékben hagytam el a kórházat. Aztán jött a rollátor, utána a könyökmankó. Február 28-án volt két éve, hogy agyvérzést kaptam, és ma a magam fabrikálta kampósbottal jövök-megyek, de anélkül is tudok járni már a lakáson belül, ha szükséges. Az utcára egyedül kimenni, az lesz a következő lépés.

Kis Péter grafikusművész a Győröm könyv bemutatóján.

- Min dolgozol most, Péter, és milyen hangsúlyokkal?

- Mindent csinálok, amit az agyvérzés előtt. Tanítok, naponta főzök a családra, festek, rajzolok, restaurálok, érmészkedek. Nagyon fontos, hogy újra taníthatok, és hogy a rajztudás, vele a kreativitás is megmaradt bennem. Mert ahogy mondani szoktam, a kreativitás a tudás szabadsága. Ha nincs tudás, nincs szabadság, nincs kreativitás sem. Ez a tudat sokszorozza meg az energiáimat és tesz tántoríthatatlanná, hogy igenis mindent meg tudok csinálni, még ha lassabban is. Sok mindent csináltunk annak érdekében, hogy a kettős látásom és a járásom javuljon, repertoárba vettük még az agykontrollt is, ami hitem szerint igazán segíti a fölépülésemet.

- Ez egy meglehetősen kitárulkozós beszélgetés. Ismernek sokan a városban, a megyében, az országban. Miért mesélted el a történeted?

- Úgy gondoltam, sokan hallottak már az agyvérzésről, de igazából nem tudják, mi az. Milyen azzal élni, milyen azt túlélni. Úgy éreztem, hogy az embereknek, a hozzátartozóknak, a betegeknek meg kell mutatni, hogy van, akinek sikerült, és hogy nekik is sikerülhet. Hogy van remény a folytatásra, még akkor is, ha a mindennapjaim során megtapasztalom, hogy az eddigi, nehéznek gondolt életem sétafika volt a mostanihoz képest. Mind eközben biztos vagyok benne, tudom és érzem, hogy a megpróbáltatások során jobb férjjé, apává, képzőművésszé is váltam. Pszichiáter barátom mondta egyszer: Péter, ha állítasz valamit, mindig tett hozzá, hogy szerintem. Úgy elegánsabb. Hát akkor most így mondom. Azért meséltem el, mert ez egy túlélőtörténet. Ha úgy jobban tetszik, egy túlélő története. Legalábbis szerintem.