A színház iránti vonzódásom, gyermekkoromban kezdődött. Kamaszként én is rocksztár akartam lenni, de volt egy csomó hiányzásom és valakitől azt hallottam, hogy aki a színházban játszik, annak igazolják hiányzásait. Így bementem a soproni Petőfi Színházba Mikó István színidirektorhoz és kértem, hogy igazolja nekem is. Meglepetésemre azt mondta, rendben, de ehhez játszani is kellene a színházban. Ekkor vezettek körbe az épületben Benkő Péterrel és miután megláttam ezt a világot, a színház adta utánozhatatlan, varázslatos hangulatot, teljesen beszippantott. Akkor még nem tudtam, hogy színész, rendező vagy súgó lesz belőlem, csak azt tudtam, hogy ide akarok tartozni