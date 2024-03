Mrożek műve a hatalom és a külső erők társadalmunkra gyakorolt hatását állítja a fókuszba, a színdarab is abból táplálkozik, hogy csak keretek között tudunk szabadok lenni. Megjelennek életünk kegyetlen részletei, amikor mások szerencsétlenségén zavarbaejtően mosolygunk.

- Két különböző egyéniség, két ismeretlen ismerős személyiségfejlődése követhető végig egy felfonáson keresztül. A kortárs előadás a probléma plasztikus megtestesüléseként szólítja közös párbeszédre nézőit aktuális mondanivalóval. Minden korosztály mást olvashat ki belőle: az idősebbekben felidézheti kényszertáborok hangulatát, ahol mezítelenre vetkőztették az emberek, a hatalom, a diktatúra elnyomta az egyéneket. A fiatalabb generációnak pedig a telefon függőség és a social media árnyoldalai, a felhasználókra gyakorolt negatív hatásai tűnhetnek ki -fejtette ki a rendező.

Zakariás Zalán szerint a Strip-tease egyfajta jutalomjáték is volt a két színészeknek, ugyanis teljesen más játékot, művészi munkát igényel a Padlásszínház, mint a nagyobb színpadok. -Más színben tűnnek fel, újabb arcukat mutatják meg a nézőknek. Választás is ezért esett rájuk, mert a művészeknek meg kell újulniuk és szélesíteni az eszköztárukat - tette hozzá.

- Az újabb színházi csemege azt a sort követi, amit a Padlásszínházban kitűztünk célként és az Erősebb is képviselni tudott. Terveink szerint más városokban és külföldön is be fogjuk mutatni az előadást - mondta el zárásként a rendező.