A Szabadság szerelem - Petőfi 200 - című koncertszínházi előadás idén újra országjáró körútra indult, amelynek második állomása volt Győr. A Petőfi versek közül kilencet népszerű könnyűzenei előadók dolgoztak fel, a saját stílusukban.

Molnár Tibor Attila alkotó, a Tha Shudras nevű szegedi együttes énekese mint Trap kapitány. Fotó: Rákóczy Ádám

Trap kapitány és a Tha Shudras sokan ismerhetik, többször léptek már színpadra Győrben is. - Nagyon szép a város, és szeretjük a Győri Nemzeti Színházat is. Örömmel jövünk a Shudrassal - mondta el a Kisalföldnek Trap kapitány.

Tha Shudras egy szegedi underground zenekar, amelyet Molnár Tibor Attila, azaz Trap Kapitány és egy barátja alapított 2010-ben. Zenei stílusát tekintve többféle irányzatból merít, az együttes saját hangzását „black pop”-ként határozza meg. Művészeti koncepciójuk a modern világ emberi kapcsolataiban megmutatkozó „színjátszás” hangsúlyozása. Ebből fakadóan a tagok színes festékeke különféle szemüvegeket, maszkokat és kalapokat is viselnek fellépéseik alatt. Ez nem volt másként Győrben sem.

-Sok versfeldolgozást készítünk, a zenekar megalakulásának kezdetén főként József Attila dalokat fordítottunk angolra és zenésítettünk meg. Így nem volt idegen terep, hogy most Petőfi Sándor egyik költeményét kellett feldolgoznunk, sőt megtisztelő volt a felkérés. Szeretem a magyar irodalmat, azon belül is a költészetet, viszont Petőfi verséhez most először nyúltunk - árulta el Molnár Tibor Attila.

Trap kapitány szerint könnyű dolguk volt, mert nagyon zenei, ahogyan Petőfi írt, főleg ha a Szeptember végénre gondolunk. - Több okból is erre esett a választásunk, egyrészt mert békésebb hangvételű, másrészt mert szeptember végén születtem, így egyfajta szülinapi dal is nekem -tette hozzá.

Trap kapitány és a Tha Shudras Petőfi Sándor Szeptember végén című versét dolgozta fel sajátos stílusában. Fotó: Jakab Anita

Általánosságban a fuzionált zene jellemzi az együttest, így hűek maradtak magukhoz ennél a feldolgozásnál is. -Pop-os, trap-es, hip hoppal és florklórral fűszerezett dal lett, hallható benne hegedű és brácsa, valamint basszusgitár, akusztikus rész is. Beleraktunk mindent, ami minket jellemez - fogalmazott a zenekar frontembere.

- A zene jó csatorna arra, hogy átadhassuk gondolatainkat bármilyen korosztálynak, hasonlóképpen ahhoz, amikor megfilmesítenek egy regényt. Másik oldalát mutatja meg egy műnek, tud olyat is mutatni, amit "csak olvasva" nem ismernénk fel - emelte ki az alkotó.