A tavaszt ünnepli a Csipkeház március 23-án. Bár a mindennapos nyitvatartásra május elsejéig még várni kell, a hegykői ház télen és most sem nélkülözi a látogatókat. Az előre bejelentkezett csoportok előtt mindig nyitva áll a több mint kétszázötven höveji csipkét őrző kiállítás, a Szigethy Istvánné munkájának emléket állító "A bölcsőtől a szemfedélig" című tárlat.

A tisztaszobában, a konyhában ott állnak már a tavasz kellékei; a virágok, a hímes tojások.

Ahogy az már hagyomány a Hegykői Csipkeházban, idei tavaszköszöntő rendezvényükön is fontos vendégeket várnak. Látogatóiknak Kóczánné Ács Szilvia hímestojás-festő népi iparművész a viaszolás technikáját is bemutatja, sőt, aki hoz magával főtt tojásokat, a saját húsvéti díszeit is elkészítheti.

Március 23-án, szombaton tehát mindenki előtt nyitva lesz a Hegykői Csipkeház kapuja. Belépőjegy váltása nélkül megtekinthető lesz a csipkekiállítás, és a gyönyörűen felújított ház is.

A vidéki élet százéves bútoraival, használati tárgyaival berendezett tisztaszoba és a konyha őseink életébe enged bepillantást, ahogy a kert végében álló felújított pajtában is a régi vidéki élet eszközeire csodálkozhat rá a látogató. A tojásfestés mellett külön érdekesség lesz a régi húsvéti képeslapokból összeállított minitárlat is.

A tavaszköszöntő rendezvény szombaton 11 órakor ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, délután öt óráig azután bárki csatlakozhat a programokhoz.