A Széchenyi István Egyetem Művészeti Kara és a Győr Symphonic Band közösen rendezi meg a 9. Győri Nemzetközi Hidas Frigyes Fúvószenekari Karmesterkurzust. A kurzust két évente rendezik meg, öt napos hosszával, valamint a befejező napon rendezett koncerttel egyedülálló lehetőség, amelyről még a nem kurzuson harmincan vettek részt, közülük 12 aktívan 18-an pedig passzívan.

"Sok visszatérő résztvevőnk van, aminek nagyon örülünk. Milánóból, Erdélyből és Braziliából is érkeztek karmesterek, de a korábbi években Svédországból, Németországból és Ausztriából is érkeztek már hozzánk. A pályájuk elején járó fiatal karmesterek számára pedig kivételes lehetőség ez, mivel a teljes program alatt napi öt órában rendelkezésre áll egy profi fúvós zenekar" - mondta Szabó Ferenc művészeti vezető, aki egyben immár huszonöt éve a győri egyetem előadója is egyben.