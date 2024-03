Az Alkotó Rajztanárok Társaságának elnöke, Gasparek Ildikó mesélt a kezdeti évekről, célokról. A társaság számos sikeres kiállítást rendezett az elmúlt években. Munkájuk elismeréseként 2019-ben a Győr Művészetéért Díj kitüntetéseben részesült az ART 9000. Az elsősorban festészettel foglalkozó művész tanárok nem csak alkotnak, természetesen oktatnak is. Az iskolai rajzórákon kívül különböző alkotó táborokban, tematikus programokon keresztül adják át tudásukat. Interaktív oktatási, és kiállítási módszereikkel hatékonyan mutatják be az alkotás folyamatait. Természetesen szó esett a jövőbeli tervekről, és az aktualitásokról is.

