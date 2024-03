– A Magyar Zsoltárock összefüggő zenei szvit, Berzsenyitől Pilinszkyig, Petőfi, Ady, József Attila, Juhász Gyula, Babits és Radnóti Miklós istenes verseinek megzenésítését tartalmazza rock, blues és gospel műfajban – beszélt nagy szenvedéllyel legújabb művéről Sárdy Barbara, akinek a Zsoltárock a nyolcadik lemeze, a harmadik olyan mű, amelynek minden hangját ő írta.

– A versek között elhangzanak Szabó Dezső, Reményik Sándor gondolatai, valamint evangéliu­­mi részletek, mintegy kötőívül szolgálva, amelyre láncszemként fűződnek a dalok stiláris sokszínűséggel, de mély tartalmi egységben. Sokat készültem rá fejben, már tavaly nyáron is rengeteg verset olvastam és válogattam. A zeneszerzést október végén kezdtem, s december 27-én mondtam azt először, hogy „készen van”. Az alkotói munka egy elmélyült, s nálam kifejezetten magányos dolog, abban nem szoktam mások tanácsára hagyatkozni. A stúdiómunkálatok során viszont nyitott vagyok minden kreatív ötletre, hiszen a muzsikusokkal közel harminc éve együtt dolgozom, ismerem őket, és ők is tudják, mit szeretnék. Ilyenkor mindenki hozzáteszi a saját tehetségét, s igazi alkotóközösségként öntjük végső formába a lemezt – mesélt az alkotás folyamatáról Sárdy Barbara.

Örömmel mondta, hogy olyan művészek fogadták el meghívását, mint például Dörner György színművész, Nyerges Attila, az Ismerős Arcok zenekar frontembere, Rudán Joe, a P. Mobil énekese és Papp Attila, a Soproni Petőfi Színház művésze. Külön kiemelte Vastag Tamás szerepét, aki a Passióhoz hasonlóan a Zsoltárockban is Jézus „hangja” lesz, s akit a soproni koncerten élőben is hallhat a közönség.

Fotó: Sárdy Barbara

– Noha a tavaly elkészült Gospel Passió egy önálló mű, mégis olyan érzésem volt az ősbemutatón, mintha egy nagy egészből kiragadott részlet lenne. Mint valaminek a folytatása, amit még meg kell komponálnom. Ez a „valami” most elkészült. Közel tíz éve vagyok kántor a Szent György-templomban, mindig is magával ragadott a zsoltározás hangulata, különös misztériu­­ma. Ezek az ősi szövegek az Istent kereső emberi lélek megnyilatkozásai, feltárulkozásai. Olyan kérdések, érzések, titkok, amelyek mindig is foglalkoztatták az embert. Az istenhit vagy a hiányából fakadó szeretetlenség örökös ihletforrás a legjelentősebb irodalmi alkotásokban. Ki tudna mélyebben, szebben beszélni arról, ami a lélekben születik, mint halhatatlan költőink? – magyarázta, hogy miért az istenes versek alkotják a zenei szvit alapját.

A Magyar Zsoltárock ősbemutatója a soproni evangélikus templomban lesz március 25-én, nagyhétfőn este 6 órától. A héttagú rockzenekart tíz szólóénekes, valamint 35 tagú vegyes kar egészíti ki. A zenekarban a hazai könnyűzene jegyzett kiválóságai játszanak, az énekszólamokat pedig Sopron zenei életének meghatározó egyéniségei, a Sopron Gospel tagjai szólaltatják meg, de közreműködnek a Sárdy Énekiskola énekesei és a Soproni Színitanoda növendékei is.