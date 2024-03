Winkler Barnabás építész, a Líceum 1964-ben érettségizett öregdiákja meghatározó munkájának tekinti a magyar szellemi élet Balfnál elpusztult kiválóságainak emléket állító mű tervezését. 2008-ban avatták fel a Szerb Antalnak, Halász Gábornak, Sárközi Györgynek és a balfi munkatárborban elhunyt áldozatok emlékének adózva az általa tervezett megrázó emlékművet: a temetődombon az erőltetett menetben erejük végére ért embereket márványlapok szimbolizálják, ahogy térdre rogynak, megdőlnek, elesnek... Winkler Barnabás egy most megjelent kötet szerkesztőjeként folytatja azt, amit építészként már megtett: figyelmeztet a munkatáborok borzalmaira azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy mégcsak hasonló se történhessen többé.

Winkler Barnabás

A BALF Nemzeti Emlékhely / BALF National Memorial című könyvben az ugyancsak soproni Szita Szabolcs mutatja be a balfi kényszermunkatábor működését, Bíró Kriszta pedig a visszaemlékezések és más források alapján rekonstruálja a táborlakók mindennapjait. Ebben a könyvben lehet először olvasni magyarul Szerb Antalné Bálint Klára 1965-ben írt levelének egy részletét, amelyben férje két évtizeddel azelőtti exhumálását írja le. Nyáry Krisztián Szerb Antal tragikus élettörténetének egy irodalomtörténeti epizódját idézi fel, Bächer Iván pedig a Szerb Antalról és Halász Gáborról szóló írásaiban mutatja be a gonosz gyilkolást. Szerepel még a kötetben Závada Pál, Winkler Barnabás, Sárközi Mátyás, Vargha Mihály és Vidor Ferenc írása. Polgár Attila és Hübner Teodóra fotói pedig képileg is megjelenítik a balfi temetődomb mementóit.

Balfon 1944 decemberétől a nyugati határszél legnagyobb munkatábora működött, ahol nyolcezer meggyötört fogolynak kellett brutális rabszolgamunkával építenie a védelmi rendszert, a szovjet csapatok feltartóztatására kitalált Südostwall egy szakaszát. Több ezren váltak a hideg, az éhezés, a brutalitás áldozatává, köztük a magyar szellemi élet kiválóságai.